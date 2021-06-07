На 1000 лет раньше. Маори открыли Антарктиду еще до европейцев, - ученые
Новое исследование показывает, что коренные жители Новой Зеландии побывали в Антарктиде минимум на 1000 лет раньше европейцев.
Первое подтвержденное открытие Антарктиды сделала российская экспедиция в 1820 году, а первую высадку на материк осуществили американцы в 1821 году. Но новозеландские ученые предполагают, что коренные жители материковой части Новой Зеландии, маори, побывали на самом южном континенте Земли раньше, сообщает Science Alert
Группа ученых под руководством биолога-эколога Присциллы Вехи из исследовательского института Manaaki Whenua Landcare Research в Новой Зеландии, изучила устные истории, а также "серую литературу", то есть исследования, отчеты, техническую документацию и другие материалы, опубликованные вне академических научных изданиях.
"Мы обнаружили, что связь с Антарктидой и ее водами существовала с самого начала традиционного мореплавания на протяжении веков", — говорит Вехи.
Ученые впервые обратили внимание на экспедицию на юг в начале 7-го века полинезийского вождя Хуай Те Рангиора и его соплеменников. Это, вероятно, сделало бы их первыми людьми, увидевшими воды Антарктики, более чем за тысячу лет до российской экспедиции и даже задолго до запланированной миграции полинезийских поселенцев в Новую Зеландию.
"В некоторых рассказах Хуай Те Рангиора и его люди уплыли далеко на юг. Вероятно, они были первыми людьми, увидевшими воды Антарктики и, возможно, весь континент", — говорят ученые.
"Путешествие и возвращение Хуай Те Рангиора являются частью истории народа нгати раруа, и эти истории появляются на нескольких деревянных табличках".
"Эти рассказы маори о связи с Антарктикой остаются плохо задокументированными и признанными в научной литературе", — говорят ученые.
Но путешествие Хуай Те Рангиора было не последним, когда маори и их предки путешествовали в Антарктиду.
Те Ату, человек из племени нгапухи, был назван первым маори и первым новозеландцем, посетившим побережье Антарктиды в 1840 году в составе американской исследовательской экспедиции.
Маори также были частью "героической эпохи освоения Антарктики" в конце 19 — начале 20 века, помогая европейцам во время путешествий в Антарктиду. Даже сейчас маори участвуют в программах Новой Зеландии по изучению Антарктики, говорят ученые.
Напоминаем, ученые считают, что температура в Антарктиде 20 000 лет назад была не такой, как считалось ранее. Во время ледникового периода там были совсем другие показатели температур.