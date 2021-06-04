Температура в Антарктиде 20 000 лет назад была не такой, как считалось ранее, - ученые

В Антарктиде во время ледникового периода были совсем другие показатели температур, чем показывают ранние исследования.

Антарктида была еще холоднее во время последнего ледникового периода. На протяжении десятилетий наука предполагала, что температура во время ледникового периода в Антарктиде была в среднем примерно на 9 градусов Цельсия ниже, чем в настоящее время, сообщает Phys.org

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Международная группа ученых под руководством Кристо Бизерта из Университета штата Орегон обнаружила, что, в некоторых частях Антарктиды было холоднее на 10 градусов, чем сейчас, но, в то же время температура в центральной части Восточной Антарктиды была всего на 4-5 градусов Цельсия ниже, чем сейчас.

"Это первый убедительный и последовательный результат, который у нас есть для всей Антарктиды", — говорит Бизерт. "Удивительное открытие заключается в том, что степень охлаждения сильно различается в зависимости от того, где вы находитесь в Антарктиде. Такая схема похолодания, вероятно, связана с изменениями высоты ледникового покрова, произошедшими между ледниковым периодом и сегодняшним днем".

"Знание о температуре планеты во время последнего ледникового периода имеет решающее значение для понимания перехода от холодного климата к теплому и для моделирования того, что может произойти, когда планета потеплеет в результате изменения климата сегодня", — говорит Эд Брук, палеоклиматолог из Университета штата Орегон.

По словам исследователей, последний ледниковый период представляет собой естественный эксперимент для понимания чувствительности планеты к изменению количества парниковых газов, таких как углекислый газ. Образцы керна, взятые из льда, который образовался за сотни тысяч лет, помогают понять этот процесс.

В новом исследовании ученые использовали два метода восстановления древних температур, используя керны льда из семи мест по всей Антарктиде — пять из Восточной Антарктиды и два из Западной Антарктиды.

"Метод скважинной термометрии измеряет температуру по всей толщине ледяного покрова. Антарктический ледяной щит настолько толстый, что хранит память о более ранних, более холодных температурах ледникового периода, которые можно измерить и реконструировать", — говорит Ти Джей Фадж, доцент кафедры наук о Земле и космосе Вашингтонского университета.

Второй метод исследует свойства снежного покрова по мере того, как он со временем накапливается и превращается в лед. В Восточной Антарктиде этот снежный покров может иметь толщину от 50 до 120 метров, и он уплотнялся за тысячи лет в процессе, который очень чувствителен к изменениям температуры.

Исследователи обнаружили, что оба метода дают схожие реконструкции температуры, что дает им уверенность в результатах.