Феерическое возвращение. Впервые за 112 лет лосось возвращается в реку: что изменилось (видео)

Исследователи обнаружили, что рыба вернулась в реку всего спустя всего несколько недель после того, как люди устранили, преграду, установленную век назад.

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Впервые с 1912 года лосось вернулся в бассейн Кламат в Орегоне. Исследователи обнаружили, что рыба вернулась в водоем спустя всего несколько недель после удаления преград, установленных вдоль реки более сотни лет назад, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что первый лосось (Oncorhynchus tshawytscha) был замечен биологами из Департамента рыбных ресурсов и диких животных Орегона (ODFW). Им удалось идентифицировать рыбу в притоке реки Кламат на юге Орегона, выше того места, где ранее была возведена плотина Джона Бойла.

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По словам руководителя проекта по реинтродукции рыболовства Кламат ODFW Марка Херефорда, за день до того, как ученые зафиксировали рыбу — тогда им удалось заметить лишь спинной плавник. Когда Херефорд вместе с командой вернулись на следующий день, их подозрения подтвердились: несколько лососей действительно вернулись в бассейн реки. К счастью, это произошло не только в Орегоне: ранее 15 октября лосось был замечен в притоках Кламат в Калифорнии — эта среда обитания ранее была перекрыта плотиной Железные Ворота с 1961 года.

Исследователи предполагают, что лосось, найденный в Орегоне, вероятно, преодолел около 370 километров от Тихого океана, чтобы попасть в это место. Такое путешествие, по мнению команды, стало возможным лишь недавно.

В начале этого года местные власти рассматривали масштабный проект по удалению четырех плотин гидроэлектростанций на реке Кламат, которые были возведены в период между 1911 и 1962 годами. Известно, что строительство этих плотин привело к значительному сокращению популяций рыб, в том числе и лосося. Проблема заключалась в том, что путь рыбы был не просто заблокирован физически, но отсутствие потока воды также привело к распространению токсичных водорослей и болезней.

Результаты исследования показали, что такое сокращение популяции лосося и других рыб, сильно повлияло на местные коренные народы, которые полагались на рыбу как на пищевой ресурс и часть своей культуры.

Потребовалось более столетия, чтобы власти наконец-то поддержали проект по удалению плотин. В 2022 году стало известно, что плотины будут выведены из эксплуатации, а сам процесс демонтажа начался в августе нынешнего года.

По словам исследователей, тот факт, что рыба вернулась в воды реки так скоро после удаления плотин является чрезвычайно важным и показывает, насколько важную роль в поддержании здоровья окружающей среды играет удаление плотин, нарушающий привычную жизнь целых популяций.

Ранее Фокус писал о том, что самый большой лосось на Земле имел бивни, как у бородавочника.