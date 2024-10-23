Феєричне повернення. Уперше за 112 років лосось повертається в річку: що змінилося (відео)

Дослідники виявили, що риба повернулася в річку лише через кілька тижнів після того, як люди усунули перешкоду, встановлену століття тому.

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Уперше з 1912 року лосось повернувся в басейн Кламат в Орегоні. Дослідники виявили, що риба повернулася у водойму лише за кілька тижнів після видалення перешкод, встановлених уздовж річки понад сотню років тому, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що перший лосось (Oncorhynchus tshawytscha) був помічений біологами з Департаменту рибних ресурсів і диких тварин Орегону (ODFW). Їм вдалося ідентифікувати рибу в притоці річки Кламат на півдні Орегону, вище за те місце, де раніше було зведено греблю Джона Бойла.

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За словами керівника проєкту з реінтродукції рибальства Кламат ODFW Марка Херефорда, за день до того, як науковці зафіксували рибу, — тоді їм вдалося помітити лише спинний плавник. Коли Херефорд разом із командою повернулися наступного дня, їхні підозри підтвердилися: кілька лососів справді повернулися в басейн річки. На щастя, це сталося не тільки в Орегоні: раніше 15 жовтня лосось був помічений у притоках Кламат у Каліфорнії — це середовище існування раніше було перекрите греблею Залізні Ворота з 1961 року.

Дослідники припускають, що лосось, знайдений в Орегоні, ймовірно, подолав близько 370 кілометрів від Тихого океану, щоб потрапити в це місце. Така подорож, на думку команди, стала можливою лише нещодавно.

На початку цього року місцева влада розглядала масштабний проєкт з видалення чотирьох гребель гідроелектростанцій на річці Кламат, які були зведені в період між 1911 і 1962 роками. Відомо, що будівництво цих гребель призвело до значного скорочення популяцій риб, зокрема й лосося. Проблема полягала в тому, що шлях риби був не просто заблокований фізично, але відсутність потоку води також призвела до поширення токсичних водоростей і хвороб.

Результати дослідження показали, що таке скорочення популяції лосося та інших риб сильно вплинуло на місцеві корінні народи, які покладалися на рибу як на харчовий ресурс і частину своєї культури.

Знадобилося понад століття, щоб влада нарешті підтримала проєкт з видалення гребель. У 2022 році стало відомо, що греблі будуть виведені з експлуатації, а сам процес демонтажу розпочався в серпні нинішнього року.

За словами дослідників, той факт, що риба повернулася у води річки так скоро після видалення гребель є надзвичайно важливим і показує, наскільки важливу роль у підтримці здоров'я довкілля відіграє видалення гребель, що порушує звичне життя цілих популяцій.

Раніше Фокус писав про те, що найбільший лосось на Землі мав бивні, як у бородавника.