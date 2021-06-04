Температура в Антарктиді 20 000 років тому була не такою, як вважалося раніше, — учені

В Антарктиді під час льодовикового періоду були зовсім інші показники температур, ніж показують ранні дослідження.

Антарктида була ще холоднішою під час останнього льодовикового періоду. Протягом десятиліть наука припускала, що температура під час льодовикового періоду в Антарктиді була в середньому приблизно на 9 градусів Цельсія нижчою, ніж наразі, повідомляє Phys.org

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Міжнародна група вчених під керівництвом Крісто Бізерта з Університету штату Орегон виявила, що в деяких частинах Антарктиди було холодніше на 10 градусів, ніж зараз, але в той же час температура в центральній частині Східної Антарктиди була всього на 4-5 градусів Цельсія нижчою, чим зараз.

"Це перший переконливий і послідовний результат, який у нас є для всієї Антарктиди", — говорить Бізерт. "Дивовижне відкриття полягає в тому, що ступінь охолодження сильно розрізняється залежно від того, де ви перебуваєте в Антарктиді. Така схема похолодання, ймовірно, пов'язана зі змінами висоти льодовикового покриву, що відбулися між льодовиковим періодом і сьогоднішнім днем".

"Знання про температуру планети під час останнього льодовикового періоду має вирішальне значення для розуміння переходу від холодного клімату до теплого і для моделювання того, що може статися, коли планета потеплішає в результаті зміни клімату сьогодні", — говорить Ед Брук, палеокліматолог з Університету штату Орегон.

За словами дослідників, останній льодовиковий період являє собою природний експеримент для розуміння чутливості планети до зміни кількості парникових газів, таких як вуглекислий газ. Зразки керна, взяті з льоду, який утворився за сотні тисяч років, допомагають зрозуміти цей процес.

У новому дослідженні вчені використовували два методи відновлення стародавніх температур, використовуючи керни льоду із семи місць по всій Антарктиді — п'ять зі Східної Антарктиди і два із Західної Антарктиди.

"Метод свердловини термометрії вимірює температуру по всій товщині крижаного покриву. Антарктичний крижаний щит настільки товстий, що зберігає пам'ять про більш ранні, більш холодні температури льодовикового періоду, які можна виміряти і реконструювати", — говорить Ті Джей Фадж, доцент кафедри наук про Землю і космос Вашингтонського університету.

Другий метод досліджує властивості снігового покриву в міру того, як він з часом накопичується і перетворюється на лід. У Східній Антарктиді цей сніжний покрив може мати товщину від 50 до 120 метрів, і він ущільнювався за тисячі років у процесі, який дуже чутливий до змін температури.

Дослідники виявили, що обидва методи дають схожі реконструкції температури, що дає їм впевненість у результатах.