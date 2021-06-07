На 1 000 років раніше. Маорі відкрили Антарктиду ще до європейців, — вчені

Нове дослідження показує, що корінні жителі Нової Зеландії побували в Антарктиді мінімум на 1 000 років раніше європейців.

Перше підтверджене відкриття Антарктиди зробила російська експедиція в 1820 році, а першу висадку на материк здійснили американці в 1821 році. Але новозеландські вчені припускають, що корінні жителі материкової частини Нової Зеландії, маорі, побували на найбільш південному континенті Землі раніше, повідомляє Science Alert.

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Група вчених під керівництвом біолога-екологині Прісцилли Вехі з дослідницького інституту Manaaki Whenua Landcare Research у Новій Зеландії, вивчила усні історії, а також "сіру літературу", тобто дослідження, звіти, технічну документацію та інші матеріали, опубліковані поза академічними науковими виданнями.

"Ми зʼясували, що звʼязок з Антарктидою та її водами існував із самого початку традиційного мореплавання протягом століть", — говорить Вехі.

Вчені вперше звернули увагу на експедицію на південь на початку 7-го століття полінезійського вождя Хуай Ті Рангіора та його одноплемінників. Це, ймовірно, зробило б їх першими людьми, які побачили води Антарктики, більш ніж за тисячу років до російської експедиції і навіть задовго до запланованої міграції полінезійських поселенців у Нову Зеландію.

"У деяких оповіданнях Хуай Ті Рангіора та його люди попливли далеко на південь. Ймовірно, вони були першими людьми, які побачили води Антарктики і, можливо, весь континент", — говорять вчені.

"Подорож і повернення Хуай Ті Рангіора є частиною історії народу Нгаті Рара, і ці історії зʼявляються на кількох деревʼяних табличках".

"Ці розповіді маорі про звʼязок з Антарктикою залишаються погано задокументованими і визнаними в науковій літературі", — говорять вчені.

Але подорож Хуай Ті Рангіора була не останньою, коли маорі та їхні предки подорожували в Антарктиду.

Ті Ату, людина з племені нгапухі, був названий першим маорі й першим новозеландцем, який відвідав узбережжя Антарктиди в 1840 році в складі американської дослідницької експедиції.

Маорі також були частиною "героїчної епохи освоєння Антарктики" наприкінці 19 — на початку 20 століття, допомагаючи європейцям під час подорожей в Антарктиду. Навіть зараз маорі беруть участь в програмах Нової Зеландії з вивчення Антарктики, кажуть вчені.

Нагадуємо, вчені вважають, що температура в Антарктиді 20 000 років тому була не такою, як вважалося раніше. Під час льодовикового періоду там були зовсім інші показники температур.