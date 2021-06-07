Реакция на страх у младенцев может быть сформирована микрофлорой их кишечника, - ученые

Ученые обнаружили, что даже реакция на страх может частично определяться составом бактерий, живущих в кишечнике человека.

Ученые обнаружили, что младенцы с менее сбалансированной микрофлорой кишечника, с большим количеством определенных бактерий, демонстрировали повышенный страх во время эксперимента по сравнению с младенцами, чьи кишечные бактерии в целом были более сбалансированными, сообщает Science Alert

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В ходе эксперимента в группе из более чем 30 детей (каждый в возрасте около года) проанализировали их реакция на страх, когда исследователь показывал им серию страшных масок, включая маску лошади, маску обезьяны и инопланетянина.

У каждого ребенка оценивались реакция на страх на лице, в голосе, теле. Исследователи убедились, что этот опыт не слишком опасен для участников эксперимента.

"Мы действительно хотели, чтобы этот опыт был приятным как для детей, так и для их родителей", — говорит педиатр и нейробиолог Ребекка Никмайер из Университета штата Мичиган. "Родители были там все время, и они могли прервать эксперимент, когда хотели".

При сравнении результатов с анализом образцов стула младенцев была обнаружена связь между составом микрофлоры их кишечника и уровнем их страха.

В частности, более низкая численность бактерий Bacteroides и повышенная численность Veillonella, Dialister, Bifidobacterium, Lactobacillus и неназванного вида Clostridiales были связаны с повышенной реакцией на страх.

Исследователи говорят, что в реакции на страх у участников исследования нет ничего плохого, в какой-то момент жизни они научатся справлять со страхом — это важный элемент психического здоровья.

"Реакции на страх — нормальная часть развития ребенка", — говорит Никмайер. "Дети должны знать об окружающих их угрозах и должны быть готовыми реагировать на них. Но если они не могут подавить эту реакцию, находясь в безопасности, они могут подвергаться повышенному риску развития тревожности и депрессии в более старшем возрасте".

Что касается того, как и почему распределение бактерий в микрофлоре кишечника может влиять на уровень реакции на страх, исследователи не совсем уверены, хотя аналогичные различия в пропорциях бактерий ранее связывались со страхом в исследованиях на животных.

Нейровизуальный анализ с использованием МРТ предоставил некоторые подтверждающие доказательства того, что объем миндалевидного тела (который обрабатывает страх в мозгу, помимо других эмоциональных реакций) в возрасте одного года также может быть связан с составом микрофлоры, хотя ученые признают, что необходимы исследования для дальнейшего изучения этих данных.

Это было всего лишь пилотное исследование с небольшой группой младенцев, направленное на то, чтобы увидеть, стоит ли проводить более тщательное изучение этой потенциальной связи между развитием страха у людей и микрофлорой кишечника.

"К этим результатам следует относиться с осторожностью, пока они не будут полностью подтверждены", — говорят ученые.

По словам ученых, на данный момент все, что мы знаем, это то, что начало человеческого страха может быть каким-то образом связано с составом микрофлоры кишечника в младенчестве и то, как эта эмоция будет развиваться дальше, также может зависеть от того, как эти бактерии развиваются или меняются.

"Наши результаты предполагают, что микрофлора кишечника младенца может вносить вклад в траекторию развития реакции на страх и эта взаимосвязь может затрагивать миндалевидное тело", — говорят ученые.

"Дальнейшие исследования покажут является ли микрофлора кишечника ключевым модулятором развития страха и может ли стать средством предотвращения или облегчения психических расстройств и поведенческих проблем", — говорят ученые.