Реакція на страх у немовлят може бути сформована мікрофлорою їхнього кишечника, — вчені

Вчені зʼясували, що навіть реакція на страх може частково визначатися складом бактерій, що живуть в кишечнику людини.

Вчені зʼясували, що немовлята з менш збалансованою мікрофлорою кишечника, з великою кількістю певних бактерій, демонстрували підвищений страх під час експерименту порівняно з немовлятами, чиї кишкові бактерії в цілому були більш збалансованими, повідомляє Science Alert.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Під час експерименту в групі з більш ніж 30 дітей (кожен віком приблизно рік) проаналізували їхню реакцію на страх, коли дослідник показував їм серію страшних масок, враховуючи маску коня, маску мавпи й інопланетянина.

У кожної дитини оцінювалися реакція на страх на обличчі, в голосі, тілі. Дослідники переконалися, що цей досвід не надто небезпечний для учасників експерименту.

"Ми дійсно хотіли, щоб цей досвід був приємним як для дітей, так і для їх батьків", — говорить педіатр і нейробіолог Ребекка Нікмаєр з Університету штату Мічиган. "Батьки були там весь час, і вони могли перервати експеримент, коли хотіли".

Під час порівняння результатів з аналізом зразків стулу немовлят був виявлений зв'язок між складом мікрофлори їхнього кишечника і рівнем їхнього страху.

Зокрема, більш низька чисельність бактерій Bacteroides і підвищена чисельність Veillonella, Dialister, Bifidobacterium, Lactobacillus і неназваного виду Clostridiales були пов'язані з підвищеною реакцією на страх.

Дослідники говорять, що в реакції на страх в учасників дослідження немає нічого поганого, в якийсь момент життя вони навчаться справляти зі страхом — це важливий елемент психічного здоров'я.

"Реакції на страх — нормальна частина розвитку дитини", — говорить Нікмаєр. "Діти повинні знати про загрози, які їх оточують, і повинні бути готовими реагувати на них. Але якщо вони не можуть придушити цю реакцію, перебуваючи в безпеці, вони можуть піддаватися підвищеному ризику розвитку тривожності і депресії в більш старшому віці".

Що стосується того, як і чому розподіл бактерій в мікрофлорі кишечника може впливати на рівень реакції на страх, дослідники не зовсім впевнені, хоча аналогічні відмінності в пропорціях бактерій раніше зв'язувалися зі страхом у дослідженнях на тваринах.

Нейровізуальний аналіз із використанням МРТ надав деякі докази, які підтверджують, що обсяг мигдалеподібного тіла (який обробляє страх у мозку, крім інших емоційних реакцій) у віці одного року також може бути пов'язаний зі складом мікрофлори, хоча вчені визнають, що необхідні дослідження для подальшого вивчення цих даних.

Це було всього лише пілотне дослідження з невеликою групою немовлят, спрямоване на те, щоб побачити, чи варто проводити більш ретельне вивчення цього потенційного зв'язку між розвитком страху в людей і мікрофлорою кишечника.

"До цих результатів слід ставитися з обережністю, поки вони не будуть повністю підтверджені", — говорять вчені.

За словами вчених, наразі все, що ми знаємо, це те, що початок людського страху може бути якимось чином пов'язаний зі складом мікрофлори кишечника в дитинстві й те, як ця емоція буде розвиватися далі, також може залежати від того, як ці бактерії розвиваються або змінюються.

"Наші результати припускають, що мікрофлора кишечника немовляти може вносити вклад у траєкторію розвитку реакції на страх і цей взаємозв'язок може зачіпати мигдалеподібне тіло", — говорять вчені.

"Подальші дослідження покажуть чи є мікрофлора кишечника ключовим модулятором розвитку страху і чи може стати засобом запобігання або полегшення психічних розладів і поведінкових проблем", — говорять вчені.