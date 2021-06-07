Больше чем Украина и Италия. В Арктике растаял рекордно большой отрезок морского льда (видео)

Морской лед в Арктике достиг своего годового максимума после роста осенью и зимой.

По словам ученых из NASA и Национального центра мониторинга снега и льда, США, зимний размер протяженности льда в 2021 году, достигнув пика 21 марта, соответствует седьмому самому маленькому по величине размеру с 2007 года, согласно данным со спутников, сообщает Scitechdaily

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Максимальный размер протяженности арктического льда в этом году достиг пика в 14,77 миллиона квадратных километров. Это на 880 000 квадратных километров ниже среднего максимума с 1981 по 2010 год, что эквивалентно отсутствию площади льда, сопоставимой с площадью Украины и Италии вместе взятых.

Это изображение было сделано с использованием данных, предоставленных Японским агентством аэрокосмических исследований. Оно было получено с помощью прибора Advanced Microwave Scanning Radiometer 2 (AMSR2) на спутнике SHIZUKU, который наблюдает за глобальными изменениями на планете.

Напоминаем, что новое исследование показывает, что коренные жители Новой Зеландии побывали в Антарктиде минимум на 1000 лет раньше европейцев.