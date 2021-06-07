Більше ніж Україна й Італія. В Арктиці розтанув рекордно великий відрізок морського льоду (відео)

Морський лід в Арктиці досяг свого річного максимуму після зростання восени та взимку.

За словами вчених із NASA та Національного центру моніторингу снігу й льоду, США, зимовий розмір протяжності льоду в 2021 році, який досяг піку 21 березня, відповідає сьомому найменшому за величиною розміру з 2007 року, згідно з даними із супутників, повідомляє Scitechdaily.

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Максимальний розмір протяжності арктичного льоду цьогоріч досяг піку 14,77 мільйонів квадратних кілометрів. Це на 880 000 квадратних кілометрів нижче середнього максимуму з 1981 по 2010 рік, що еквівалентно відсутності площі льоду, порівнянної з площею України та Італії разом узятих.

Це зображення було зроблене з використанням даних, наданих Японським агентством аерокосмічних досліджень. Воно було отримане за допомогою приладу Advanced Microwave Scanning Radiometer 2 (AMSR2) на супутнику SHIZUKU, який спостерігає за глобальними змінами на планеті.

Нагадуємо, що нове дослідження показує, що корінні жителі Нової Зеландії побували в Антарктиді мінімум на 1 000 років раніше, ніж європейці.