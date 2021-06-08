В мире набирает популярность подкожный чип, который заменит банковскую карту

Стоимость импланта – 199 евро, его длина, как у булавки, а толщина – полмиллиметра. В мире его уже используют более 200 человек.

Стартап Walletmor, где работают специалисты из Польши и Великобритании, создали биополимерное платежной устройство, которое можно имплантировать под поверхность кожи.

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Об этом сообщает Finextra.

Приобрести устройство можно за 199 евро, оно длиной с небольшую булавку и имеет толщину примерно полмиллиметра. Имплант состоит из интегральной схемы и металлической оболочки, которая действует как антенна. У устройства есть действующие сертификаты биологической совместимости.

"До сих пор никто не производил платежный имплант, который был бы безопасным и принимался во всем мире. Чтобы использовать его, вам нужно всего лишь создать учетную запись на европейской платформе iCard и перевести деньги на свой счет", – говорит Войцех Папрота, создатель Walletmor.

По его словам, почти 200 человек в Великобритании, Германии, Польше и скандинавских странах уже ежедневно проводят платежи, используя имплант.

Попрота утверждает, что имплантация длится около 15 минут и не доставляет боли.

Как сообщалось ранее, команда ученых создала глаз, который имитирует радужку и сетчатку с помощью световых датчиков. В будущем 3D-глаз может подарить своим владельцам сверхчеловеческое зрение.

Напомним также, что инженеры Колумбийского университета разработали самую маленькую однокристальную систему, из когда-либо созданных. Ее можно будет имплантировать с помощью иглы для подкожных инъекций для измерения температуры внутри тела и, возможно, многого другого.