У світі набирає популярності підшкірний чип, який замінить банківську карту

Вартість імпланту — 199 євро, його довжина, як у шпильки, а товщина — півміліметра. У світі його вже використовують понад 200 осіб.

Стартапери Walletmor, де працюють фахівці з Польщі та Великобританії, створили біополімерний платіжний пристрій, який можна імплантувати під поверхню шкіри.

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Про це повідомляє Finextra.

Придбати пристрій можна за 199 євро, він завдовжки з невелику шпильку і має товщину приблизно півміліметра. Імплант складається з інтегральної схеми та металевої оболонки, яка діє як антена. У пристрою є чинні сертифікати біологічної сумісності.

"Досі ніхто не виробляв платіжний імплант, який був би безпечним і приймався в усьому світі. Щоб використовувати його, вам потрібно всього лише створити обліковий запис на європейській платформі iCard і перевести гроші на свій рахунок", — говорить Войцех Папрота, творець Walletmor .

За його словами, майже 200 чоловік у Великобританії, Німеччині, Польщі та скандинавських країнах уже щодня проводять платежі, використовуючи імплант.

Папрота стверджує, що імплантація триває близько 15 хвилин і не завдає болю.

Як повідомлялося раніше, команда вчених створила око, яке імітує райдужку і сітківку за допомогою світлових датчиків. У майбутньому 3D-око може подарувати своїм власникам надлюдський зір.

Нагадаємо також, що інженери Колумбійського університету розробили найменшу однокристальну систему з коли-небудь створених. Її можна буде імплантувати за допомогою голки для підшкірних інʼєкцій для вимірювання температури всередині тіла і, можливо, багато чого іншого.