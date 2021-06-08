Величиной с баскетбольную площадку. В Австралии обнаружен динозавр невероятных размеров

Процесс идентификации животного был довольно длительным из-за удаленного расположения костей, их размера и хрупкого состояния.

Австралийские ученые классифицировали новый вид динозавра — австралотитан, обнаруженный в 2007 году, как самый крупный из когда-либо найденных на континенте, пишет BBC.

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Эксперты отметили, что высота динозавра составляла 6,5 м а длина 30м — размеры самой настоящей баскетбольной площадки. Палеонтологи усердно работали в течение последнего десятилетия, чтобы идентифицировать динозавра, отличая его от других известных видов и сравнивая снимки его костей с костями других зауроподов.

Зауроподы были растительноядными динозаврами, выделяющимися огромным размером. У них были маленькие головы, очень длинные шеи, длинные хвосты и толстые, похожие на столбы ноги. Эти динозавры бродили по континенту в меловой период, около 92-96 млн лет назад.

Команда исследователей прозвала динозавра Купером, в честь близлежащей реки Купер-Крик, где он был найден. Процесс идентификации был длительным из-за удаленного расположения костей, их размера и хрупкого состояния.

Фото: QUEENSLAND MUSEUM

Эксперты выяснили, что австралотитан был тесно связан с тремя другими видами зауроподов — винтонотитаном, диамантиназавром и саванназавром.

"Похоже, что все крупнейшие динозавры Австралии были частью одной большой счастливой семьи", — сказал доктор Скотт Хокнулл, один из ведущих авторов исследования.

Скелет австралотитана был впервые обнаружен на семейной ферме в юго-западном Квинсленде, которая принадлежала двум исследователям динозавров, Робин и Стюарту Маккензи. Остатки нашел сын пары.

Правительство штата Квинсленд приветствовало открытие нового вида динозавров, назвав это "даром для открытия местных динозавров".