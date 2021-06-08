Величиною з баскетбольний майданчик. В Австралії виявлений динозавр неймовірних розмірів

Процес ідентифікації тварини був досить тривалим через віддалене розташування кісток, їх розмір і крихкий стан.

Австралійські вчені класифікували новий вид динозавра — австралотитан, виявлений у 2007 році, як найбільший з будь-коли знайдених на континенті, пише BBC.

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Експерти зазначили, що висота динозавра становила 6,5 м а довжина 30 м — розміри справжнісінькою баскетбольного майданчика. Палеонтологи старанно працювали протягом останнього десятиліття, щоб ідентифікувати динозавра, відрізняючи його від інших відомих видів і порівнюючи знімки його кісток з кістками інших зауроподів.

Зауроподи були рослиноїдними динозаврами, що вирізняються величезним розміром. У них були маленькі голови, дуже довгі шиї, довгі хвости і товсті, схожі на стовпи ноги. Ці динозаври бродили по континенту в крейдяний період, близько 92-96 млн років тому.

Команда дослідників прозвала динозавра Купером, на честь прилеглої річки Купер-Крік, де він був знайдений. Процес ідентифікації був тривалим через віддалене розташування кісток, їх розмір і крихкий стан.

Фото: QUEENSLAND MUSEUM

Експерти з'ясували, що австралотитан був тісно пов'язаний з трьома іншими видами зауроподів — вінтонотітаном, діамантіназавром і саванназавром.

"Схоже, що всі найбільші динозаври Австралії були частиною однієї великої щасливої родини", — сказав доктор Скотт Хокнулл, один з провідних авторів дослідження.

Скелет австралотитана був вперше виявлений на сімейній фермі у південно-західному Квінсленді, яка належала двом дослідникам динозаврів, Робін і Стюарту Маккензі. Рештки знайшов син пари.

Уряд штату Квінсленд вітав відкриття нового виду динозаврів, назвавши це "даром для відкриття місцевих динозаврів".