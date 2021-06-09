Надувной город на Луне. Архитектурная компания показала концепцию Лунной Деревни (видео)

На международной выставке в Венеции представлен проект "Жизнь на пределами Земли".

На международной выставке Биеннале в Венеции была представлена масштабная концепция для среды обитания на Луне. Проект был создан экспертами одной из ведущих мировых архитектурных фирм при технической поддержке Европейского космического агентства (ESA). Об этом сообщает SciTechDaily.

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Архитектурная компания Skidmore, Owings & Merrill (SOM), которая спроектировала одни из самых высоких небоскребов в мире, разработала с ESA дизайн полу-надувной среды обитания. Проект может стать частью международного лунного поселения.

На данный момент проект демонстрируется на 17-й Международной выставке архитектуры La Biennale di Venezia. Инсталляция SOM называется "Жизнь на пределами Земли" и призвана показать, как люди могут жить во враждебной космической середе.

Инсталляция включает в себя две крупномасштабные физические модели и фильм, которые переносят посетителей Биеннале на Луну. Макет одного из жилых модулей позволяет крупным планом увидеть быт будущих жителей Луны и понять инженерные аспекты конструкции.

Бывший астронавт NASA Джеффри Хоффман, а теперь профессор кафедры аэронавтики и космонавтики Массачусетского технологического института, работал с командой SOM в вопросах относительно пригодности конструкции, основываясь на своем опыте пребывания в космосе.

"Жизнь за пределами Земли" представляет собой смену парадигмы в космической архитектуре и продвигает идем, полученные в результате международного межсекторального сотрудничества. Вызовы, с которыми столкнулся проект, вдохновили на новые решения и позволили нам предсказать будущее человечества за пределами Земли", – говорит ведущий дизайнер SOM Даниэль Иносенте.

Фото: SOM

Авторы проекта видят свое поселение частью международной Лунной Деревни – гипотетической концепции лунного поселения в результате альянса частных и общественных, космических и некосмических партнеров.

Фото: SOM

Компания SOM начала работу над своим исследованием в 2018 году, которое было детально изучено Центром параллельного проектирования (CDF) ESA. В центре работают специалисты в космической области, которые проводят оценку новых концепций для миссий и создают рабочие чертежи.

"Команда была полна энтузиазма с первого дня. Нам удалось провести тщательный анализ проекта с нашими собственными экспертами из ESA, предоставив ценную обратную связь для SOM", – говорит руководитель группы CDF Робин Бисбрук.

Взяв за отправную точку надувной модуль BEAM, который в настоящее время прикреплен к МКС, компания SOM спроектировала конструкцию полунадувной оболочки, обеспечивающую максимально возможное соотношение объема к массе. После надувания объект примерно в два раза превысит свою первоначальную вместимость.

В четырехэтажном интерьере жилого помещения, помимо прочего, была предусмотрена возможность использования космонавтами низкой силы притяжения. Так, в помещениях были размещены поручни и другие простые приспособления для быстрого перемещения в пространстве.

Компания описывает выбранное место для поселения, как самая желанная недвижимость в Солнечной системе – край кратера Шеклтона рядом с Южным полюсом Луны. В этом месте астронавты могут избежать резких перепадов температур. Здесь почти непрерывно светит солнце, что очень удобно для использования солнечной энергии, а также замечательный вид на Землю. Кроме этого, в непосредственной близости находятся залежи водяного льда в постоянно затененных кратерах.

После приземления на Луну среда обитания будет надуваться либо по прилету астронавтами, либо с помощью вездеходов, дистанционно управляемых со станции Gateway на орбите Луны.

Помещения рассчитаны на экипаж из четырех человек, которые смогут с комфортом прибывать на Луне в течение 300 дней.