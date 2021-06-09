Надувне місто на Місяці. Архітектурна компанія показала концепцію Місячного Містечка (відео)

На міжнародній виставці у Венеції представлений проект "Життя на межами Землі".

На міжнародній виставці Бієнале у Венеції була представлена масштабна концепція для середовища проживання на Місяці. Проект був створений експертами однією з провідних світових архітектурних фірм за технічної підтримки Європейського космічного агентства (ESA). Про це повідомляє SciTechDaily.

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Архітектурна компанія Skidmore, Owings&Merrill (SOM), яка спроектувала одні з найвищих хмарочосів у світі, розробила з ESA дизайн напів-надувний середовища проживання. Проект може стати частиною міжнародного місячного поселення.

Нині проект демонструється на 17-й Міжнародній виставці архітектури La Biennale di Venezia. Інсталяція SOM називається "Життя на межами Землі" і покликана показати, як люди можуть жити у ворожому космічної Середа.

Інсталяція включає в себе дві великомасштабні фізичні моделі і фільм, які переносять відвідувачів Бієнале на Місяць. Макет одного з житлових модулів дозволяє великим планом побачити побут майбутніх мешканців Місяця і зрозуміти інженерні аспекти конструкції.

Колишній астронавт NASA Джеффрі Хоффман, а тепер професор кафедри аеронавтики і космонавтики Массачусетського технологічного інституту, працював з командою SOM в питаннях щодо придатності конструкції, грунтуючись на своєму досвіді перебування в космосі.

"Життя за межами Землі" є зміною парадигми в космічній архітектурі і просуває ідеї, отримані в результаті міжнародного міжсекторального співробітництва. Виклики, з якими зіткнувся проект, надихнули на нові рішення і дозволили нам передбачити майбутнє людства за межами Землі", — говорить провідний дизайнер SOM Даніель Іносенте.

Фото: база на Луне

Автори проекту бачать своє поселення частиною міжнародної Місячного Містечка — гіпотетичної концепції місячного поселення в результаті альянсу приватних і громадських, космічних і некосмічних партнерів.

Фото: база на Луне

Компанія SOM розпочала роботу над своїм дослідженням у 2018 році, яке було детально вивчене Центром паралельного проектування (CDF) ESA. У центрі працюють фахівці в космічній галузі, які проводять оцінку нових концепцій для місій і створюють робочі креслення.

"Команда була сповнена ентузіазму з першого дня. Нам вдалося провести ретельний аналіз проекту з нашими власними експертами з ESA, надавши цінний зворотний зв'язок для SOM", — говорить керівник групи CDF Робін Бісбрук.

Взявши за відправну точку надувний модуль BEAM, який зараз прикріплений до МКС, компанія SOM спроектувала конструкцію напівнадувної оболонки, що забезпечує максимально можливе співвідношення обсягу до маси. Після надування об'єкт приблизно удвічі перевищить свою первісну місткість.

У чотириповерховому інтер'єрі житлового приміщення, крім іншого, була передбачена можливість використання космонавтами низької сили тяжіння. Так, в приміщеннях було розміщено поручні та інші прості пристосування для швидкого переміщення у просторі.

Компанія описує вибране місце для поселення, як найбажанішу нерухомість у Сонячній системі — край кратера Шеклтон поруч з Південним полюсом Місяця. У цьому місці астронавти можуть уникнути різких перепадів температур. Тут майже безперервно світить сонце, що дуже зручно для використання сонячної енергії, а також чудовий вид на Землю. Крім цього, в безпосередній близькості знаходяться поклади водяного льоду у постійно затінених кратерах.

Після приземлення на Місяць середовище проживання буде надуватися або по прильоту астронавтами, або за допомогою всюдиходів, дистанційно керованих зі станції Gateway на орбіті Місяця.

Приміщення розраховані на екіпаж з чотирьох осіб, які зможуть з комфортом прибувати на Місяці протягом 300 днів.