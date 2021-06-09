Школьная программа изменится: ученые официально признали существование пятого океана на Земле

В Национальном географическом обществе заявили, что теперь они заменят все карты и атласы, добавив туда Южный океан.

Национальное географическое общество (National Geographic Society) официально признало существование пятого океана на нашей планете. Теперь на картах и атласах помимо Тихого, Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого будут указывать еще и Южный океан, который омывает берега Антарктиды.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом рассказывает National Geographic.

В обществе заявили, что после 8 июня (Всемирного дня океанов), когда вступает в силу изменение касательно Южного океана, школьные программы должны изменить, добавив в них информацию о пятом океане.

"Южный океан давно признан учеными, но поскольку на международном уровне никогда не было соответствующего соглашения, мы никогда не признавали его официально", — рассказал географ Алекс Тейт.

По его словам, они с комитетом по картографической политике общества рассматривали это изменение в течение многих лет, наблюдая, как ученые и пресса все чаще используют термин Южный океан.

"Мы всегда обозначали его, но немного по-другому, чем другие океаны", — отметил Тейт.

[ + – ] Границы Южного океана Фото: National Geographic

Большинство вод, которые омывают Антактиду до 60 градусов южной широты, являются Южным океаном. Исключением стали протока Дрейка и море Скоша. Северной границей Южного океана стало Течение Западных ветров.

Ученые считают, что это течение появилось около 34 млн лет назад. Считается, что оно защищает холодные южные воды и помогает защитить холод Антарктиды и экологичную обособленность Южного океана. Исследователи установили, что тысячи уникальных видов обитают исключительно в водах недавно признанного океана.

[ + – ] Границы Южного океана Фото: National Geographic

На текущий момент ученые изучают каким образом изменения климата, вызванные деятельностью людей, влияют на Южный океан. Привлекая внимание к Южному океану, Национальное географическое общество надеется способствовать его сохранению.

Напомним, ранее ученым удалось установить, что наиболее чистый воздух на Земле — в Южном океане к югу от 40 градусов южной широты. Там не было найдено аэрозолей, образующихся в результате антропогенной деятельности и переносимых ветром на огромные расстояния.

До этого исследователи обнаружили, что из-за глобального потепления произошли в Южном океане начались сильные изменения: скорость ветра усилилась на 8%, а вольны увеличились на 5%. По словам ученых, такие трансформации могут повлечь за собой наводнения и размывание прибережных зон.