Шкільна програма зміниться: вчені офіційно визнали існування п'ятого океану на Землі

У Національному географічному товаристві заявили, що тепер вони замінять всі карти і атласи, додавши туди Південний океан.

Національне географічне товариство (National Geographic Society) офіційно визнало існування п'ятого океану на нашій планеті. Тепер на картах і атласах крім Тихого, Атлантичного, Індійського і Північного Льодовитого вказуватимуть ще і Південний океан, який омиває береги Антарктиди.

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Про це розповідає National Geographic.

У суспільстві заявили, що після 8 червня (Всесвітнього дня океанів), коли набуває чинності зміна щодо Південного океану, шкільні програми повинні змінити, додавши в них інформацію про п'ятий океан.

"Південний океан давно визнаний вченими, але оскільки на міжнародному рівні ніколи не було відповідної угоди, ми ніколи не визнавали його офіційно", — розповів географ Алекс Тейт.

За його словами, вони з комітетом з картографічної політики суспільства розглядали цю зміну протягом багатьох років, спостерігаючи, як вчені і преса все частіше використовують термін Південний океан.

"Ми завжди позначали його, але трохи по-іншому, ніж інші океани", — зазначив Тейт.

[ + – ] Межі Південного океану Фото: ice

Більшість вод, які омивають Антарктиду до 60 градусів південної широти, є Південним океаном. Винятком стали протоки Дрейка і море Скоша. Північною межею Південного океану стала Течія Західних вітрів.

Вчені вважають, що ця течія з'явилося близько 34 млн років тому. Вважається, що вона захищає холодні південні води і допомагає захистити холод Антарктиди і екологічну відособленість Південного океану. Дослідники встановили, що тисячі унікальних видів мешкають виключно у водах недавно визнаного океану.

[ + – ] Межі Південного океану Фото: ice

Зараз вчені вивчають яким чином зміни клімату, викликані діяльністю людей, впливають на Південний океан. Привертаючи увагу до Південного океану, Національне географічне товариство сподівається сприяти його збереженню.

Нагадаємо, раніше вченим вдалося встановити, що найчистіше повітря на Землі — в Південному океані на південь від 40 градусів південної широти. Там не було знайдено аерозолів, що утворюються в результаті антропогенної діяльності і переносяться вітром на великі відстані.

До цього дослідники виявили, що через глобальне потепління у Південному океані почалися сильні зміни: швидкість вітру посилилася на 8%, а хвилі збільшилися на 5%. За словами вчених, такі трансформації можуть спричинити за собою повені та розмивання берегових зон.