Android 12: когда состоится запуск новой ОС и какие функции удивят юзеров и разработчиков

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Прежде чем 12-ая версия будет доступна широкому кругу пользователей, она пройдет несколько этапов тестирования. На данный момент разработчики выпустили Android 12 beta 2, что дало возможность получить больше сведений об обновлениях. Так, мы видим, что Google усовершенствовала обработку мультимедиа и поддержку уведомлений, параметры конфиденциальности, сделала интерфейс еще удобнее. Вы и сами сможете в этом убедиться, если являетесь пользователем ​​последней версии смартфона Pixel, установив вторую бету. Если же вы не можете попробовать себя в роли тестировщика, тогда Фокус расскажет все подробности.

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Когда выйдет новая ОС Android 12

Впереди нас ждет еще два этапа бета-тестирования. Издание androidauthority.com сообщает, что в прошлом году запуск Android 11 состоялся в начале сентября, а летом шло тестирования. Весьма вероятно, что в этом году мы увидим очень похожий график и для новой ОС.

[ + – ] График этапов бета-тестирования новой Android Фото: Google

Согласно последней официальной информации, третья Android 12 beta выйдет в июле. В зависимости от того, как будут проходить тесты, четвертая, и финальная, бета станет доступной в середине или в конце августа. Значит, новинку мы все увидим в сентябре.

Протестированные функции Android 12

Все ниже перечисленные функции точно будут доступны пользователям, т.к. они прошли испытания и подтверждены независимыми тестировщиками.

Смена дизайна

В ходе мероприятия Google I/O 2021 компания подтвердила, что редизайн Android 12 станет самым серьезным визуальным обновлением ОС за последние годы. В операционке будет использовать протокол извлечения цвета и элементов из установленных обоев. То есть интерфейс будет окрашен в те же цвета, что и фон экрана.

Раньше, когда вы опускали шторку уведомлений, вы видели круглые значки в верхней части панели. Теперь они будут прямоугольными со скругленными углами — это сделано для того, чтобы уместить больше информации, необходимой пользователю, но работать они будут так же. При первом нажатии вы увидите только четыре "плитки" вместо обычных шести, потом придется поскроллить. Плюс в том, что их можно настраивать, как вам удобно, с помощью протокола извлечения цвета.

[ + – ] Весь интерфейс будет окрашен в те же цвета, что и обои Фото: Google

Улучшения конфиденциальности и безопасности

На I/O 2021 Google анонсировала новые функции конфиденциальности для мобильной ОС, чтобы сделать сбор данных приложениями более прозрачным, и предоставить пользователям усиленный контроль над сбором данных, который запрашивают приложения.

Android 12 располагает панелью мониторинга, где отображается информация о том, как приложения получают доступ к пользовательским данным. Вы сможете увидеть, какие именно приложения получили доступ к вашему местоположению, камере и микрофону за последние 24 часа. При помощи функции Manage Permissions, вы сможете запретить определенным программам доступ к этим данным.

Усовершенствованные уведомления

Система уведомлений ОС имеет более приятный внешний вид, быстрые переходы и анимацию. Теперь, тапнув по уведомлению, вы будете переходить в само приложение. Важные уведомления будут отображаться с задержкой в 10 секунд.

Упрощенный обмен Wi-Fi

В Android 11, если вы хотите поделиться с кем-нибудь Wi-Fi, вы можете сделать это при помощи скана QR-кода, который сгенерируется автоматически. Однако в Android 12 нужно будет просто нажать на кнопку Nearby, которую вы увидите под QR-кодом, т. е. сканирование не потребуется. А все благодаря функции Android Nearby Share для передачи доступа к Wi-Fi кому угодно.

Режим "одна рука"

Режим работает так же, как и в ​​iOS. Сначала нужно активировать эту функцию в настройках, а затем провести пальцем вниз в нижней части экрана. При этом верхняя половина дисплея "съедет" вниз, что позволит вам добраться до любых иконок большим пальцем той руки, в которой вы держите телефон.

[ + – ] Пользователь получит больше информации, благодаря редизайну меню

Быстрое нажатие

Когда появилась Android 11 Developer Preview, она располагала функцией двойного касания, позволявшей разработчикам управлять смартфоном Pixel и запускать приложения с его задней панели, не касаясь экрана. К сожалению, тогда финальная версия 11-ой ОС эту функцию не получила. Но вот 12-я ею располагает, однако эксклюзивно — для моделей Pixel. Ее кодовое название — Columbus.

Обновления Android 12 через Google Play

За обновления через Google Play будет отвечать программа Project Mainline. Это означает, что вы сможет получать обновления быстрее и эффективнее, напрямую от Google, а не от оператора связи или компании-разработчика вашего смартфона.

Новые виджеты

Компания подтвердила, что, по крайней мере, будет интегрирован один новый виджет — виджет погоды. Возможно, будет и виджет Conversation, который разработчики представят позже, в процессе доработки 12-ой версии. Однако в финальной сборке его может и не быть.

Неиспользуемые приложения

Функция Unused apps не даст неиспользуемым приложениям устанавливать обновления и очистит кэш, запретит показ уведомлений от этих приложений. Все это сэкономит место на смартфоне, а также поспособствует работе энергосберегающего режима. Активировать функцию можно в разделе App Info каждого приложения.

Совершенно новые смайлы

Android 12 будет включать более 389 обновлений дизайна emoji. Некоторые из них похожи на эппловские.

[ + – ] Юзеры получат больше контроля над данными Фото: Google

Функции для разработчиков

Совместимое перекодирование мультимедиа

Несмотря на то, что популярность HEVC растет, стандарт сжатия видео поддерживается не всеми приложениями. Теперь Google собирается ввести уровень транскодирования в Android 12. Приложения для захвата видео, не поддерживающие HEVC, теперь могут запрашивать у Android 12 перекодирование этого файла в AVC — более доступный формат сжатия видео.

Поддержка формата AVIF

Новая ОС поддерживает AVIF — формат, обещающий улучшенное качество изображений, по сравнению с JPEG, без потерь. Формат использует видеокодек с открытым исходным кодом AV1, который впервые был представлен в Android 10 .

Многоканальный звук

Имеется поддержка MPEG-H в режимах сквозной передачи и разгрузки, а микшеры, ресамплеры и эффекты теперь могут поддерживать до 24-х каналов.

Службы переднего плана

В Android 12 Google блокирует запуск служб переднего плана фоновыми приложениями. Вместо этого новая ускоренная работа в JobScheduler Android позволит разработчикам отладить приоритетность уведомлений для своих приложений.

Ограниченный доступ к MAC-адресу Netlink

В Android 11 не все приложения могли получить доступ к MAC-адресу Netlink устройства. Теперь Google ограничивает доступ к нему всех приложений, независимо от привилегий.

Повышение производительности системы

Google улучшает задержку и распределение рабочей нагрузки Android 12, что должно привести к повышению производительности ключевых системных процессов.

Оптимизация для более крупных устройств

В компании, наконец-то, серьезно отнеслись к планшетам, гибким смартфонам и телевизорам. Предварительная версия операционки для разработчиков также будет доступна для Android TV.

Переключаемые изменения для отладки

Google упрощает разработчикам отладку своих приложений, делая переключаемые изменения согласия. Эти параметры будут доступны на странице настроек разработчика в Android или через ADB.