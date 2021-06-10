Android 12: коли відбудеться запуск нової ОС і які функції здивують користувачів і розробників

Найдокладніший огляд мобільної операційної системи Google.

Перш ніж 12-а версія буде доступна широкому колу користувачів, вона пройде кілька етапів тестування. Наразі розробники випустили Android 12 beta 2, що дало можливість отримати більше відомостей про оновлення. Так, ми бачимо, що Google удосконалила обробку мультимедіа та підтримку повідомлень, параметри конфіденційності, зробила інтерфейс ще зручнішим. Ви й самі зможете в цьому переконатися, якщо є користувачем останньої версії смартфона Pixel, встановивши другу бету. Якщо ж ви не можете спробувати себе в ролі тестувальника, тоді Фокус розповість всі подробиці.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Коли вийде нова ОС Android 12

Попереду нас чекає ще два етапи бета-тестування. Видання androidauthority.com повідомляє, що в минулому році запуск Android 11 відбувся на початку вересня, а влітку тривало тестування. Досить імовірно, що цьогоріч ми побачимо дуже схожий графік і для нової ОС.

[ + – ] Графік етапів бета-тестування нової Android Фото: Google

Згідно з останньою офіційною інформацією, третя Android 12 beta вийде в липні. Залежно від того, як будуть проходити тести, четверта, і фінальна, бета стане доступною в середині або наприкінці серпня. Значить, новинку ми все побачимо у вересні.

Протестовані функції Android 12

Всі нижче перераховані функції точно будуть доступні користувачам, тому що вони пройшли випробування і підтверджені незалежними тестувальниками.

Зміна дизайну

У процесі заходу Google I/O 2021 компанія підтвердила, що редизайн Android 12 стане найсерйознішим візуальним оновленням ОС за останні роки. В операційці буде використовуватися протокол вилучення кольору й елементів із встановлених шпалер. Тобто інтерфейс буде пофарбований в ті ж кольори, що й фон екрану.

Раніше, коли ви опускали шторку повідомлень, ви бачили круглі значки у верхній частині панелі. Тепер вони будуть прямокутними із закругленими кутами — це зроблено для того, щоб вмістити більше інформації, необхідної користувачеві, але працюватимуть вони так само. Після першого натискання ви побачите тільки чотири "плитки" замість звичайних шести, потім доведеться поскролити. Плюс у тому, що їх можна налаштовувати, як вам зручно, за допомогою протоколу вилучення кольору.

[ + – ] Весь інтерфейс буде пофарбований в ті ж кольори, що й шпалери Фото: Google

Покращення конфіденційності та безпеки

На I/O 2021 Google анонсувала нові функції конфіденційності для мобільної ОС, щоб зробити збір даних додатками більш прозорим, і надати користувачам посилений контроль над збором даних, який запитують додатки.

Android 12 має панель моніторингу, де відображається інформація про те, як додатки отримують доступ до призначених для користувача даних. Ви зможете побачити, які саме додатки отримали доступ до вашого розташування, камери й мікрофону за останні 24 години. За допомогою функції Manage Permissions, ви зможете заборонити певним програмам доступ до цих даних.

Удосконалені повідомлення

Система повідомлень ОС має більш приємний зовнішній вигляд, швидкі переходи й анімацію. Тепер, тапнувши на повідомлення, ви будете переходити власне в додаток. Важливі повідомлення будуть відображатися із затримкою 10 секунд.

Спрощений обмін Wi-Fi

В Android 11, якщо ви хочете поділитися з ким-небудь Wi-Fi, ви можете зробити це за допомогою скан QR-коду, який згенерує автоматично. Однак в Android 12 потрібно буде просто натиснути на кнопку Nearby, яку ви побачите під QR-кодом, тобто сканування не буде потрібне. А все завдяки функції Android Nearby Share для передавання доступу до Wi-Fi кому завгодно.

Режим "одна рука"

Режим працює так само, як і в iOS. Спочатку потрібно активувати цю функцію в налаштуваннях, а потім провести пальцем вниз у нижній частині екрана. При цьому верхня половина дисплея "зʼїде" вниз, що дозволить вам дістатися до будь-яких іконок великим пальцем тієї руки, в якій ви тримаєте телефон.

[ + – ] Користувач отримає більше інформації, завдяки редизайну меню

Швидке натискання

Коли зʼявилася Android 11 Developer Preview, вона мала у своєму розпорядженні функцією подвійного торкання, що дозволяла розробникам керувати смартфоном Pixel і запускати додатки з його задньої панелі, не торкаючись екрану. На жаль, тоді фінальна версія 11-ої ОС цю функцію не отримала. Але ось 12-а має її у своєму розпорядженні, проте ексклюзивно — для моделей Pixel. Її кодова назва — Columbus.

Оновлення Android 12 через Google Play

За оновлення через Google Play відповідатиме програма Project Mainline. Це означає, що ви зможе отримувати оновлення швидше й ефективніше, безпосередньо від Google, а не від оператора звʼязку або компанії-розробника вашого смартфона.

Нові віджети

Компанія підтвердила, що, принаймні, буде інтегрований один новий віджет — віджет погоди. Можливо, буде й віджет Conversation, який розробники представлять пізніше, в процесі доопрацювання 12-ої версії. Однак у фінальній збірці його може і не бути.

Невикористані додатки

Функція Unused apps не дозволить невживаним додаткам встановлювати оновлення та очистити кеш, заборонить показ повідомлень від використовуваного програмного забезпечення. Все це заощадить місце на смартфоні, а також сприятиме роботі енергозберігального режиму. Активувати функцію можна в розділі App Info кожної програми.

Абсолютно нові смайли

Android 12 враховуватиме понад 389 оновлень дизайну emoji. Деякі з них схожі на епловські.

[ + – ] Користувачі отримають більше контролю над даними Фото: Google

Функції для розробників

Сумісне перекодування мультимедіа

Незважаючи на те, що популярність HEVC зростає, стандарт стиснення відео підтримується не всіма додатками. Тепер Google збирається ввести рівень транскодування в Android 12. Додатки для захоплення відео, які не підтримують HEVC, тепер можуть запитувати в Android 12 перекодування цього файлу в AVC — більш доступний формат стиснення відео.

Підтримка формату AVIF

Нова ОС підтримує AVIF — формат, який обіцяє покращену якість зображень, порівняно з JPEG, без втрат. Формат використовує відеокодек із відкритим вихідним кодом AV1, який вперше був представлений в Android 10.

Багатоканальний звук

Є підтримка MPEG-H у режимах наскрізного передавання та розвантаження, а мікшери, ресамплери й ефекти тепер можуть підтримувати до 24-х каналів.

Служби переднього плану

В Android 12 Google блокує запуск служб переднього плану фоновими додатками. Замість цього нова прискорена робота в JobScheduler Android дозволить розробникам налагодити пріоритетність повідомлень для своїх додатків.

Обмежений доступ до MAC-адреси Netlink

В Android 11 не всі додатки могли отримати доступ до MAC-адреси Netlink пристрою. Тепер Google обмежує доступ до нього всіх додатків, незалежно від привілеїв.

Підвищення продуктивності системи

Google покращує затримку та розподіл робочого навантаження Android 12, що має призвести до підвищення продуктивності ключових системних процесів.

Оптимізація для більших пристроїв

У компанії, нарешті, серйозно поставилися до планшетів, гнучких смартфонів і телевізорів. Попередня версія операційки для розробників також буде доступна для Android TV.

Зміни для налагодження, що перемикаються

Google спрощує розробникам налагодження своїх додатків, роблячи зміни згоди, що перемикаються. Ці параметри будуть доступні на сторінці налаштувань розробника в Android або через ADB.