В Австралии создали квантовый микроскоп, способный видеть невозможное

По словам разработчиков, эта технология открывает путь для создания новых биотехнологий и практических приложений — от навигации до медицинской визуализации.

Ученые из Университета Квинсленда (Австралия) совершили научный прорыв, создав квантовый микроскоп, позволяющий видеть "невозможное" — биоклеточные структуры.

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Об этом говорится на официальном сайте вуза.

Как известно, производительность обычных микроскопов ограничена уровнем случайного шума, который создают элементарные частицы света — кванты электромагнитного излучения, или фотоны. Австралийские ученые предположили, что биологическую визуализацию можно улучшить, не увеличивая интенсивность света и используя квантовые фотонные корреляции.

[ + – ] Ученые из Университета Квинсленда тестируют квантовый микроскоп Фото: uq.edu.au

Ученые из Университета Квинсленда вместе со специалистами из Ростокского университета (Германия) в ходе эксперимента доказали, что с помощью квантовых корреляций можно получить отношение сигнал/шум на 35% выше, чем при обычной микроскопии без фотоповреждения.

Также ученые создали квантовый микроскоп с субволновым разрешением и ярким квантово-коррелированным освещением, позволяющим визуализировать молекулярные связи внутри клетки, которые ранее не были видны.

[ + – ] Фрагмент квантового микроскопа

"Квантовая запутанность в нашем микроскопе обеспечивает на 35% улучшенную четкость без разрушения клетки, позволяя нам видеть мельчайшие биологические структуры, которые в противном случае были бы невидимы. Преимущества очевидны — от лучшего понимания живых систем до усовершенствованных диагностических технологий", — говорится в пресс-релизе специалистов.

Профессор Уорвик Боуэн заметил, что разработка ученых позволит "открыть двери для широкомасштабных технологических революций".

Ранее мы сообщали о том, что Toshiba установила новый рекорд дальности квантовой связи: 600 км. Эта технология позволяет обеспечить безопасность передачи данных даже по ненадежным каналам связи.