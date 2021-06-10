В Австралії створили квантовий мікроскоп, здатний бачити неможливе

За словами розробників, ця технологія відкриває шлях для створення нових біотехнологій і практичних додатків — від навігації до медичної візуалізації.

Вчені з Університету Квінсленда (Австралія) зробили науковий прорив, створивши квантовий мікроскоп, який дозволяє бачити "неможливе" — біоклітинні структури.

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Про це йдеться на офіційному сайті вузу.

Як відомо, продуктивність звичайних мікроскопів обмежена рівнем випадкового шуму, який створюють елементарні частинки світла — кванти електромагнітного випромінювання, або фотони. Австралійські вчені припустили, що біологічну візуалізацію можна поліпшити, не збільшуючи інтенсивність світла і використовуючи квантові фотонні кореляції.

[ + – ] Вчені з Університету Квінсленда тестують квантовий мікроскоп Фото: uq.edu.au

Вчені з Університету Квінсленда разом із фахівцями з Ростокського університету (Німеччина) під час експерименту довели, що за допомогою квантових кореляцій можна отримати відношення сигнал/шум на 35% вище, ніж при звичайній мікроскопії без фотопошкодження.

Також вчені створили квантовий мікроскоп із субхвильовим дозволом і яскравим квантово-корельованим освітленням, що дозволяє візуалізувати молекулярні зв'язки всередині клітини, які раніше не було видно.

[ + – ] Фрагмент квантового мікроскопа

"Квантова заплутаність в нашому мікроскопі забезпечує на 35% поліпшену чіткість без руйнування клітини, дозволяючи нам бачити дрібні біологічні структури, які в іншому випадку були б невидимі. Переваги очевидні — від кращого розуміння живих систем до вдосконалених діагностичних технологій", — йдеться в пресрелізі фахівців.

Професор Ворвік Бовен помітив, що розробка вчених дозволить "відкрити двері для широкомасштабних технологічних революцій".

Раніше ми повідомляли про те, що Toshiba встановила новий рекорд дальності квантового зв'язку: 600 км. Ця технологія дозволяє забезпечити безпеку передавання даних навіть через ненадійні канали зв'язку.