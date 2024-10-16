Гігієна дуже важлива: лікарі помістили під мікроскоп палець людини (відео)

Доктор Майро Фігура і лікар на ім'я Дана звернули увагу на те, що люди часто не усвідомлюють, наскільки брудними можуть бути їхні руки. Для цього вони використовували мікроскоп.

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Доктор Майро Фігура, відомий у TikTok як @doctormyro, об'єднався з користувачкою @footdocdana, щоб показати, наскільки брудними є руки людей. Про це він розповів в одному з останніх своїх відео.

Якщо ви стежите за гігієною, то немає нічого більш неприємного, ніж брудні руки. Однак, схоже, багато людей не звертають уваги на цю проблему. Доктор Майро Фігура вирішив показати їм, який вигляд мають їхні руки під мікроскопом. На його думку, побачивши свої руки в збільшеному вигляді, люди, швидше за все, почнуть приділяти більше уваги своєму здоров'ю.

При найближчому розгляді пальця видно, що шкіра вкрита брудом. Від плямочки землі до волосинки — всі найдрібніші частинки бруду одразу впадають в око. Але, на думку експертів, людей має турбувати те, що ви не бачите.

"На цій руці може бути понад 3000 різних видів мікробів, тому ви повинні мити руки. Гігієна рук дуже важлива. Вона може допомогти скоротити до 50 % інфекцій, яким можна запобігти", — заявила доктор Дана.

З моменту публікації ролик переглянули тисячі разів, і користувачі соціальних мереж швидко відреагували на нього. Люди були вражені тим, скільки бруду щодня потрапляє на руки.

"Я ніколи не зможу це забути", "Ух. У стоматолога теж огидно дивитися на деякі речі", "Будь ласка, зробіть відео про те, як правильно мити руки", — писали вони.

NHS радить, що миття рук — це простий та ефективний захід захисту від таких хвороб, як харчові отруєння та віруси, включно з грипом і COVID-19. Служба охорони здоров'я рекомендує мити руки близько 40 секунд.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина прийшла в лікарню в одязі лікаря і почала лікувати пацієнтів. Круена Здрафкова видала себе за доктора на ім'я Христина. Медичний персонал повірив у її історію і довірив їй лікування пацієнта.

Також стало відомо, що чоловік поділився незвичайною теорією про веснянки на руках. Хлопець на ім'я Ділан вважає, що майже всі чоловіки мають "позначку" на одному і тому ж місці. Він почав вигадувати "божевільні" теорії, але виявилося, що цьому збігу є наукове пояснення.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.