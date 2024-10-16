Гигиена очень важна: врачи поместили под микроскоп палец человека (видео)

Доктор Майро Фигура и врач по имени Дана обратили внимание на то, что люди часто не осознают, насколько грязными могут быть их руки. Для этого они использовали микроскоп.

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Доктор Майро Фигура, известный в TikTok как @doctormyro, объединился с пользовательницей @footdocdana, чтобы показать, насколько грязными являются руки людей. Об этом он рассказал в одном из последних своих видео.

Если вы следите за гигиеной, то нет ничего более неприятного, чем грязные руки. Однако, похоже, многие люди не обращают внимания на эту проблему. Доктор Майро Фигура решил показать им, как выглядят их руки под микроскопом. По его мнению, увидев свои руки в увеличенном виде, люди, скорее всего, начнут уделять больше внимания своему здоровью.

При ближайшем рассмотрении пальца видно, что кожа покрыта грязью. От пятнышка земли до волоска — все мельчайшие частички грязи сразу бросаются в глаза. Но, по мнению экспертов, людей должно беспокоить то, что вы не видите.

"На этой руке может быть более 3000 различных видов микробов, поэтому вы должны мыть руки. Гигиена рук очень важна. Она может помочь сократить до 50 % предотвратимых инфекций", — заявила доктор Дана.

С момента публикации ролик был просмотрен тысячи раз, и пользователи социальных сетей быстро отреагировали на него. Люди были поражены тем, сколько грязи ежедневно попадает на руки.

"Я никогда не смогу это развидеть", "Ух. У стоматолога тоже отвратительно смотреть на некоторые вещи", "Пожалуйста, сделайте видео о том, как правильно мыть руки", — писали они.

NHS советует, что мытье рук — это простая и эффективная мера защиты от таких болезней, как пищевые отравления и вирусы, включая грипп и COVID-19. Служба здравоохранения рекомендует мыть руки около 40 секунд.

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