Никто не заметил: девушка пришла в больницу в одежде врача и начала лечить пациентов (фото)

Круэна Здрафкова выдала себя за доктора по имени Кристина. Медицинский персонал поверил в ее историю и доверил ей лечение пациента.

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В Лондоне (Англия) 20-летняя Круэна Здрафкова, которая мечтала стать врачом, пришла в больницу, надела медицинские перчатки и попыталась оказать помощь пациенту. Об этом пишет The Sun.

Девушка выдавала себя за доктора по имени Кристина. Медицинский персонал поверил в ее историю и доверил ей пациента. Она осмотрела мужчину и ввела ему в рот неизвестное вещество с помощью шприца. В тот же день Здрафкова проверила несколько медицинских игл и даже села в машину скорой помощи.

Через три дня она снова пришла в больницу, на этот раз со стетоскопом и бумагами. Однако к тому моменту персонал уже разобрался, что никакой Кристины не существует, и вызвал полицию. Женщину арестовали.

Девушка выдавала себя за доктора по имени Кристина Фото: The Sun

Стало известно, что Здрафкова приехала в Великобританию из Болгарии. В 14 лет она вышла замуж и уже родила близнецов. Женщина всегда мечтала стать врачом, но семейные обстоятельства не позволили ей получить медицинское образование и начать работать.

На суде адвокат Здрафковой подчеркнул, что женщине подозрительно легко удалось проникнуть в больницу и получить доступ к лекарствам и больны. Хотя пациент, с которым она взаимодействовала, физически не пострадал, суд отметил, что ему был нанесен психологический вред. Здрафкову приговорили к году общественных работ и запретили посещать больницы без необходимости.

"Пациенты должны чувствовать себя в безопасности и уверенности, что их лечит квалифицированный врач. Похоже, вы лелеяли мечту стать врачом, но, честно говоря, это не может считаться смягчающим обстоятельством. Тебе тогда было всего 19, а сейчас всего 20, я принимаю твою незрелость и наивность", — заявила судья Фиона Барри.

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