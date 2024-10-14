Ніхто не помітив: дівчина прийшла в лікарню в одязі лікаря і почала лікувати пацієнтів (фото)

Круена Здрафкова видала себе за лікарку на ім'я Христина. Медичний персонал повірив у її історію і довірив їй лікування пацієнта.

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У Лондоні (Англія) 20-річна Круена Здрафкова, яка мріяла стати лікарем, прийшла в лікарню, вдягнула медичні рукавички й спробувала надати допомогу пацієнту. Про це пише The Sun.

Дівчина видавала себе за лікарку на ім'я Христина. Медичний персонал повірив у її історію і довірив їй пацієнта. Вона оглянула чоловіка і ввела йому в рот невідому речовину за допомогою шприца. Того ж дня Здрафкова перевірила кілька медичних голок і навіть сіла в машину швидкої допомоги.

Через три дні вона знову прийшла в лікарню, цього разу зі стетоскопом і паперами. Однак до того моменту персонал уже розібрався, що ніякої Христини не існує, і викликав поліцію. Жінку заарештували.

Дівчина видавала себе за лікарку на ім'я Христина Фото: The Sun

Стало відомо, що Здрафкова приїхала до Великої Британії з Болгарії. У 14 років вона вийшла заміж і вже народила близнюків. Жінка завжди мріяла стати лікарем, але сімейні обставини не дозволили їй здобути медичну освіту і почати працювати.

На суді адвокат Здрафкової наголосив, що жінці підозріло легко вдалося проникнути в лікарню та отримати доступ до ліків і хворих. Хоча пацієнт, з яким вона взаємодіяла, фізично не постраждав, суд зазначив, що йому було завдано психологічної шкоди. Здрафкову засудили до року громадських робіт і заборонили відвідувати лікарні без необхідності.

"Пацієнти мають почуватися в безпеці та впевненості, що їх лікує кваліфікований лікар. Схоже, ви плекали мрію стати лікарем, але, чесно кажучи, це не може вважатися пом'якшувальною обставиною. Тобі тоді було лише 19, а зараз лише 20, я приймаю твою незрілість і наївність", — заявила суддя Фіона Баррі.

Раніше Фокус повідомляв, що доглядач зоопарку почав красти їжу у тварин. Співробітники поліції заявили, що все ще намагаються зрозуміти мотиви чоловіка. Користувачі соцмереж думають, що він міг перепродувати овочі та фрукти.

Також стало відомо, що бідні дівчата укладають тимчасові шлюби з туристами за 500 доларів. Зв'язки, відомі як "шлюби за розрахунком", стали процвітаючою індустрією в деяких селах Індонезії. Вони сприяють розвитку туризму і місцевої економіки, але засуджуються місцевими жителями.