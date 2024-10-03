Мужчина поделился необычной теорией о веснушках на руках: что это значит (видео)

Парень по имени Дилан считает, что у почти у всех мужчин есть веснушка на одном и том же месте. Он начал придумывать "безумные" теории, но оказалось, что этому есть совпадению научное объяснение.

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Мужчина по имени Дилан поделился необычной теорией о том, что "у всех парней веснушка или родинка на одном и том же месте", которую стали подтверждать многие пользователи соцсетей. Об этом он рассказал в одном из своих видео в TikTok.

Многие мужчины проверяют свою кожу, обнаружив, что у большинства из них есть веснушка на одном и том же месте. Это что порождает некоторые "безумные" теории. Автор ролика считает, что у почти у всех мужчин есть веснушка, он пошутил, что это не может быть совпадением.

Пользователь с ником dylanbaseball07 продемонстрировал отметину на левой руке, которая, по его мнению, есть у многих других парней. Это заставило людей проверять свою кожу, доказывая, что безумная теория Дилана верна в большинстве случаев.

"Ладно, я, возможно, нашел что-то, что доказывает, что правительство создает людей. Ладно, каждый парень, спойте это и посмотрите, есть ли у вас эта веснушка на руке. Я гарантирую, что она у вас есть. Эта веснушка. Спойте это", — говорил он.

Пользователь с ником dylanbaseball07 продемонстрировал отметину на левой руке Фото: TikTok

Видео стало вирусным и быстро набрало 845 тысяч просмотров. Многие пользователи TikTok начали делиться своими наблюдениями в комментариях.

"Наши жизни полностью симулированы, поверьте мне", "У меня есть одна, и у моих братьев и отца тоже", "Что за ерунду я делаю! Это странно", — писали они.

Хотя Дилан в шутку предположил, что подобное сходство является признаком того, что "нас создало правительство", на самом деле у этого явления есть научное объяснение. Издание Daily Record отмечает, что веснушки, как правило, появляются в одних и тех же местах, что обусловлено в первую очередь генетическими и экологическими факторами, в частности тем, как наша кожа реагирует на солнечный свет.

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