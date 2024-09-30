Произвела фурор в сети: молодая бабушка поделилась своими секретами красоты (фото)

Женщина хотела показать свою любимую внучку, но пользователи соцсетей обратили внимание на ее молодость и красоту. Она рассказала о себе и поделилась советами о том, как "сбросить пару лет".

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Одна женщина из Тяньцзиня (Китай) стала вирусной в социальных сетях после того, как выложила в сеть короткий ролик со своей маленькой внучкой. Многие люди были восхищены ее внешним видом. Об этом пишет Oddity Central.

Молодая бабушка покорила китайские социальные сети. Женщина, которая предпочла не называть своего имени, сказала, что была шокирована тем вниманием, которое привлекло ее короткое видео в Weibo, утверждая, что просто хотела показать свою любимую внучку. Она и представить себе не могла, что ее внешний вид вызовет такой ажиотаж в сети.

Женщина рассказала, что ей уже за 40 и что она родила свою дочь довольно раннем возрасте. Сейчас она бабушка, хотя многие женщины в ее годах сегодня только начинают задумываться о рождении ребенка.

Женщина хотела показать внучку Фото: Oddity Central

На вопрос о том, как ей удается так хорошо выглядеть, молодая бабушка ответила, что не делает ничего необычного. Она просто очень хорошо ухаживает за кожей, регулярно занимается спортом и придерживается сбалансированной диеты. Женщина также отметила, что модный стиль одежды заставляет ее выглядеть моложе, чем она есть на самом деле.

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