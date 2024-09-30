Женщина потребовала двойную зарплату прямо на собеседовании: что случилось дальше

Сотрудники компании скрывали большой секрет о вакансии, за что вскоре и поплатились. Люди похвалили женщину за ее подход, а один человек даже назвал ее "героиней".

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Пользователи соцсетей похвалили женщину за то, что на собеседовании она потребовала удвоить предлагаемую зарплату, после того как потенциальный работодатель до самого конца не упомянул о ключевой детали работы. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Одна женщина попросила удвоить зарплату, узнав, что ее . Она сказала, что у нее десятилетия опыта в своей области, поэтому она знает, чего стоят ее знания.

Однако в конце собеседования менеджер по найму сказал ей, что работа будет почти полностью состоять из международных поездок. Эта новость удивила девушку и она отметила, что хлопоты, связанные с путешествиями и дополнительное время, которое ей придется выделять на перелеты, сделают ее почасовую оплату "почти ничтожной", поэтому она потребовала вдвое больше денег.

По словам женщины, работодатель пытался доказать, что она ведет себя "неразумно", но она уперлась и даже обвинила неназванную компанию в том, что те "лгали" ей и другим участникам собеседования о вакансии.

"У меня десятилетия опыта работы в своей области, и я ищу работу с меньшим стрессом, поскольку мои финансы позволяют мне это. Ни мужа, ни детей, ни большого дома, ни выплат за машину. Зарплата на этой работе не уменьшилась бы, но стресса было бы меньше. Я вижу, что им нравится моя квалификация, но они изо всех сил стараются преуменьшить ее, чтобы не платить мне много. Затем они объясняют, что это почти все международные поездки. Я объясняю им, что меня это устраивает, но я знаю, что это может быть стрессом и означает, что ваша почасовая оплата падает почти до нуля. Поэтому я объяснила, что потребую вдвое больше, чем их максимальная зарплата для этой должности. Они выглядели шокированными. Вели себя так, будто я поступаю неразумно", — написала она на популярном форуме Reddit.

Иллюстративное фото Фото: Фото из открытых источников

Сотрудники компании хотели бы принять женщину к себе на работу, но ее требование удивило их.

"На этом собеседование закончилось, и я ушла. Даже при такой зарплате я лучший кандидат и они это знают. Но они не знают, что я согласилась бы на эту работу только ради бесплатных поездок. Я работала бы очень халтурно, а через год или около того ушла бы на пенсию", — добавила она.

Люди поспешили похвалить женщину за ее подход, а один человек даже назвал ее "героиней".

"Браво, мэм. Я горжусь вами", "Боже, ваша реакция была идеальной, мне нравится. Уверен, это приятно", "Вы настоящий герой", — писали они.

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