Жінка попросила подвійну зарплату під час співбесіди: що сталося далі

Співробітники компанії приховували великий секрет про вакансію, за що незабаром і поплатилися. Люди похвалили жінку за її підхід, а одна людина навіть назвала її "героїнею".

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Користувачі соцмереж похвалили жінку за те, що на співбесіді вона зажадала подвоїти пропоновану зарплату, після того як потенційний роботодавець до самого кінця не згадав про ключову деталь роботи. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Одна жінка попросила подвоїти зарплату, дізнавшись, що її . Вона сказала, що має десятиліття досвіду у своїй галузі, тому знає, чого варті її знання.

Однак наприкінці співбесіди менеджер з найму сказав їй, що робота майже повністю складатиметься з міжнародних поїздок. Ця новина здивувала дівчину, і вона зазначила, що клопіт, пов'язаний з подорожами, і додатковий час, який їй доведеться виділяти на перельоти, зроблять її погодинну оплату "майже нікчемною", тому вона зажадала вдвічі більше грошей.

За словами жінки, роботодавець намагався довести, що вона поводиться "нерозумно", але вона вперлася і навіть звинуватила неназвану компанію в тому, що ті "брехали" їй та іншим учасникам співбесіди про вакансію.

"У мене десятиліття досвіду роботи у своїй галузі, і я шукаю роботу з меншим стресом, оскільки мої фінанси дозволяють мені це. Ні чоловіка, ні дітей, ні великого будинку, ні виплат за машину. Зарплата на цій роботі не зменшилася б, але стресу було б менше. Я бачу, що їм подобається моя кваліфікація, але вони щосили намагаються применшити її, щоб не платити мені багато. Потім вони пояснюють, що це майже всі міжнародні поїздки. Я пояснюю їм, що мене це влаштовує, але я знаю, що це може бути стресом і означає, що ваша погодинна оплата падає майже до нуля. Тому я пояснила, що вимагатиму вдвічі більше, ніж їхня максимальна зарплата для цієї посади. Вони виглядали шокованими. Поводилися так, ніби я чиню нерозумно", — написала вона на популярному форумі Reddit.

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Співробітники компанії хотіли б прийняти жінку до себе на роботу, але її вимога здивувала їх.

"На цьому співбесіда закінчилася, і я пішла. Навіть за такої зарплати я найкращий кандидат і вони це знають. Але вони не знають, що я погодилася б на цю роботу тільки заради безкоштовних поїздок. Я працювала б дуже халтурно, а через рік або близько того пішла б на пенсію", — додала вона.

Люди поспішили похвалити жінку за її підхід, а один чоловік навіть назвав її "героїнею".

"Браво, мем. Я пишаюся вами", "Боже, ваша реакція була ідеальною, мені подобається. Упевнений, це приємно", "Ви справжній герой", — писали вони.

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