Чоловік поділився незвичайною теорією про веснянки на руках: що це означає (відео)

Хлопець на ім'я Ділан вважає, що майже всі чоловіки мають ластовиння на одному й тому ж місці. Він почав вигадувати "божевільні" теорії, але виявилося, що цьому збігу є наукове пояснення.

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Чоловік на ім'я Ділан поділився незвичайною теорією про те, що "у всіх хлопців ластовиння або родимка на одному й тому самому місці", яку стали підтверджувати багато користувачів соцмереж. Про це він розповів в одному зі своїх відео в TikTok.

Багато чоловіків перевіряють свою шкіру, виявивши, що у більшості з них є ластовиння на одному і тому ж місці. Це що породжує деякі "божевільні" теорії. Автор ролика вважає, що у майже у всіх чоловіків є веснянка, він пожартував, що це не може бути збігом.

Користувач із ніком dylanbaseball07 продемонстрував відмітину на лівій руці, яка, на його думку, є у багатьох інших хлопців. Це змусило людей перевіряти свою шкіру, доводячи, що божевільна теорія Ділана є правильною в більшості випадків.

"Гаразд, я, можливо, знайшов щось, що доводить, що уряд створює людей. Гаразд, кожен хлопець, заспівайте це і подивіться, чи є у вас ця веснянка на руці. Я гарантую, що вона у вас є. Ця веснянка. Заспівайте це", — говорив він.

Користувач із ніком dylanbaseball07 продемонстрував відмітину на лівій руці Фото: TikTok

Відео стало вірусним і швидко набрало 845 тисяч переглядів. Багато користувачів TikTok почали ділитися своїми спостереженнями в коментарях.

"Наші життя повністю симульовані, повірте мені", "У мене є одне, і в моїх братів і батька теж", "Що за дурницю я роблю! Це дивно", — писали вони.

Хоча Ділан жартома припустив, що подібна схожість є ознакою того, що "нас створив уряд", насправді у цього явища є наукове пояснення. Видання Daily Record зазначає, що ластовиння, як правило, з'являються в одних і тих самих місцях, що зумовлено насамперед генетичними та екологічними чинниками, зокрема тим, як наша шкіра реагує на сонячне світло.

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