Зробила фурор у мережі: молода бабуся поділилася своїми секретами краси (фото)

Жінка хотіла показати свою улюблену онуку, але користувачі соцмереж звернули увагу на її молодість і красу. Вона розповіла про себе і поділилася порадами про те, як "скинути пару років".

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Одна жінка з Тяньцзіня (Китай) стала вірусною в соціальних мережах після того, як виклала в мережу короткий ролик зі своєю маленькою онукою. Багато людей були захоплені її зовнішнім виглядом. Про це пише Oddity Central.

Молода бабуся підкорила китайські соціальні мережі. Жінка, яка вважала за краще не називати свого імені, сказала, що була шокована тією увагою, яку привернуло її коротке відео в Weibo, стверджуючи, що просто хотіла показати свою улюблену онуку. Вона й уявити собі не могла, що її зовнішній вигляд викличе такий ажіотаж у мережі.

Жінка розповіла, що їй уже за 40 і що вона народила свою доньку в досить ранньому віці. Зараз вона бабуся, хоча багато жінок в її роках сьогодні тільки починають замислюватися про народження дитини.

Жінка хотіла показати онуку Фото: Oddity Central

На запитання про те, як їй вдається так добре виглядати, молода бабуся відповіла, що не робить нічого незвичайного. Вона просто дуже добре доглядає за шкірою, регулярно займається спортом і дотримується збалансованої дієти. Жінка також зазначила, що модний стиль одягу змушує її виглядати молодшою, ніж вона є насправді.

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