В датском музее воссоединили двух викингов из одного клана, разлученных на 1000 лет
Один из викингов погиб в Дании, второй был убит в битве в Англии
В Национальном музее Дании воссоединили двух погибших викингов из одного клана. Один в возрасте 20 лет умер в Англии, а другой в возрасте 50 лет — в Дании. И более 1000 лет они были порознь. Об этом пишет The Guardian.
Анализ ДНК показал, что викинги не только происходили из одного клана, но и были родственниками.
Один был убит ударом по голове в Англии во время резни в День святого Брайса в 1002 г. н.э. когда король Англии Этельред II Неразумный приказал убить десятки датских захватчиков, поселенцев и их детей. Молодой мужчина был похоронен в братской могиле в Оксфорде. Археологи отмечают, что кроме него там нашли вечный покой 35 взрослых и детей мужского пола. Массовое захоронение нашли во время раскопок в колледже Святого Иоанна в 2008 году.
Археологи выяснили, что перед смертью 20-летнему датчанину нанесли не менее десяти ударов по голове, а также ранили копьем или ножом в спину. Причем ударили с такой силой, что повредили позвоночник. Его останки сохранялись в музее Оксфорда под номером SK1756.
Примечательно, но поступок короля Этельреда одобрения не нашел даже у соотечественников. Спустя полвека нормандский хронист Гийом Жюмьежский писал, что "Этельред, король Англии, осквернил королевство, долгое время процветавшее под великой славой самых могущественных королей, совершив такое ужасное преступление, что в его собственной державе даже язычники считали это отвратительным, ужасным деянием. Ибо за один день он во внезапной ярости и без предъявления им обвинений в преступлении убил датчан, которые жили в мире и гармонии во всем королевстве и совершенно не боялись за свою жизнь".
И за свой поступок Этельред поплатился. В Англию вторгся король Норвегии Свен Вилобородый. Он завоевал Англию, а Этельреда вынудил бежать в Нормандию.
50-летний викинг, погибший в Дании, скончался от ран. Он был закаленным в боях воином, о чем свидетельствуют многочисленные отметины на костях, оставшиеся от заживших ран. Обстоятельства его смерти неизвестны. Его останки были найдены неподалеку от города Оттеруп в Дании в 2005 году.
Ученые выяснили, что оба датчанина были родственниками. Однако степень их родства неизвестна: возможно, они были сводными братьями, дедом и внуком, или же дядей и племянником.
Также в могилах не осталось материала, который бы позволил дать более точную датировку их лет жизни. Ученые не знают, жили ли викинги в одно время, или же их разделяли годы.
Однако теперь они будут покоиться вместе, после того, как были разделены 1000 лет назад.
"Это большое открытие, потому что теперь вы можете отслеживать перемещения в пространстве и времени через одну семью", — сказала музейный археолог Жанетт Варберг.
Документальный фильм о разлученных викингах и выставка откроются в Датском национальном музее в Копенгагене в 2021 году и будут проходить в различных формах до 2024 года.
Напомним, викинги начали плавать в Британию и Ирландию примерно с 700 по 1100 гг.н.э. Они грабили церкви и местное население, сжигали посевы и целые города.
Жители Британии называли захватчиков "датчанами", однако прибывали они не только из Дании, но из Швеции и Норвегии. Объединяющее их название "викинг" происходит из древнескандинавского языка и означает, по разным версиям "пиратский набег", или "человек из бухты".
Первый набег викингов, описанный в англосаксонских хрониках, произошел около 787 года нашей эры, тогда викинги разграбили город Портленд в Дорсете. Однако известно и о нападении на монастырь Святого Кутберта на острове Линдисфарн в королевстве Нортумбрия четырьмя годами ранее. Считается, что именно эти события положило начало "эпохе викингов".
Викинги основали несколько городов и колоний, включая Дублин в Ирландии и регион Нормандия во Франции. Дублин оставался крупным поселением викингов более трех столетий. В период с 879 по 920 викинги заселили Исландию, которая, в свою очередь, стала ступенькой к освоению Гренландии.