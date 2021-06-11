В датском музее воссоединили двух викингов из одного клана, разлученных на 1000 лет

Один из викингов погиб в Дании, второй был убит в битве в Англии

В Национальном музее Дании воссоединили двух погибших викингов из одного клана. Один в возрасте 20 лет умер в Англии, а другой в возрасте 50 лет — в Дании. И более 1000 лет они были порознь. Об этом пишет The Guardian.

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Анализ ДНК показал, что викинги не только происходили из одного клана, но и были родственниками.

Один был убит ударом по голове в Англии во время резни в День святого Брайса в 1002 г. н.э. когда король Англии Этельред II Неразумный приказал убить десятки датских захватчиков, поселенцев и их детей. Молодой мужчина был похоронен в братской могиле в Оксфорде. Археологи отмечают, что кроме него там нашли вечный покой 35 взрослых и детей мужского пола. Массовое захоронение нашли во время раскопок в колледже Святого Иоанна в 2008 году.

Археологи выяснили, что перед смертью 20-летнему датчанину нанесли не менее десяти ударов по голове, а также ранили копьем или ножом в спину. Причем ударили с такой силой, что повредили позвоночник. Его останки сохранялись в музее Оксфорда под номером SK1756.

[ + – ] Череп 20-летнего викинга, разбитый, многочисленными ударами

[ + – ] Позвоночник 20-летнего викинга, поврежеднный ударом копья

Примечательно, но поступок короля Этельреда одобрения не нашел даже у соотечественников. Спустя полвека нормандский хронист Гийом Жюмьежский писал, что "Этельред, король Англии, осквернил королевство, долгое время процветавшее под великой славой самых могущественных королей, совершив такое ужасное преступление, что в его собственной державе даже язычники считали это отвратительным, ужасным деянием. Ибо за один день он во внезапной ярости и без предъявления им обвинений в преступлении убил датчан, которые жили в мире и гармонии во всем королевстве и совершенно не боялись за свою жизнь".

[ + – ] Массовое захоронение жертв резни в день Святого Брайса в 1002 году

И за свой поступок Этельред поплатился. В Англию вторгся король Норвегии Свен Вилобородый. Он завоевал Англию, а Этельреда вынудил бежать в Нормандию.

50-летний викинг, погибший в Дании, скончался от ран. Он был закаленным в боях воином, о чем свидетельствуют многочисленные отметины на костях, оставшиеся от заживших ран. Обстоятельства его смерти неизвестны. Его останки были найдены неподалеку от города Оттеруп в Дании в 2005 году.

Ученые выяснили, что оба датчанина были родственниками. Однако степень их родства неизвестна: возможно, они были сводными братьями, дедом и внуком, или же дядей и племянником.

Также в могилах не осталось материала, который бы позволил дать более точную датировку их лет жизни. Ученые не знают, жили ли викинги в одно время, или же их разделяли годы.

Однако теперь они будут покоиться вместе, после того, как были разделены 1000 лет назад.

[ + – ] Скелеты викингов, бывших в разлуке 1000 лет

"Это большое открытие, потому что теперь вы можете отслеживать перемещения в пространстве и времени через одну семью", — сказала музейный археолог Жанетт Варберг.

Документальный фильм о разлученных викингах и выставка откроются в Датском национальном музее в Копенгагене в 2021 году и будут проходить в различных формах до 2024 года.

Напомним, викинги начали плавать в Британию и Ирландию примерно с 700 по 1100 гг.н.э. Они грабили церкви и местное население, сжигали посевы и целые города.

Жители Британии называли захватчиков "датчанами", однако прибывали они не только из Дании, но из Швеции и Норвегии. Объединяющее их название "викинг" происходит из древнескандинавского языка и означает, по разным версиям "пиратский набег", или "человек из бухты".

Первый набег викингов, описанный в англосаксонских хрониках, произошел около 787 года нашей эры, тогда викинги разграбили город Портленд в Дорсете. Однако известно и о нападении на монастырь Святого Кутберта на острове Линдисфарн в королевстве Нортумбрия четырьмя годами ранее. Считается, что именно эти события положило начало "эпохе викингов".

Викинги основали несколько городов и колоний, включая Дублин в Ирландии и регион Нормандия во Франции. Дублин оставался крупным поселением викингов более трех столетий. В период с 879 по 920 викинги заселили Исландию, которая, в свою очередь, стала ступенькой к освоению Гренландии.