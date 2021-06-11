У данському музеї возз'єднали двох вікінгів з одного клану, розлучених на 1000 років

Один з вікінгів загинув в Данії, другий був убитий в битві в Англії.

У Національному музеї Данії возз'єднали двох загиблих вікінгів з одного клану. Один у віці 20 років помер в Англії, а інший у віці 50 років — в Данії. І більше 1000 років вони були порізно. Про це пише The Guardian.

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Аналіз ДНК показав, що вікінги не тільки були з одного клану, але і були родичами.

Один був убитий ударом по голові в Англії під час різанини в День святого Брайса 1002 року н.е. коли король Англії Етельред II Безрадний наказав вбити десятки датських загарбників, поселенців та їхніх дітей. Молодий чоловік був похований у братській могилі в Оксфорді. Археологи зазначають, що крім нього там знайшли вічний спокій 35 дорослих і дітей чоловічої статі. Масове поховання знайшли під час розкопок в коледжі Святого Іоанна у 2008 році.

Археологи з'ясували, що перед смертю 20-річному данцеві завдали не менше десяти ударів по голові, а також поранили списом або ножем в спину. До того ж ударили з такою силою, що пошкодили хребет. Його рештки зберігалися в музеї Оксфорда під номером SK1756.

[ + – ] Череп 20-річного вікінга, розбитий численними ударами

[ + – ] Хребет 20-річного вікінга, пошкоджений ударом спису

Примітно, але вчинок короля Етельреда схвалення не знайшов навіть у співвітчизників. Через півстоліття нормандський хроніст Гійом Жюмьєжський писав, що "Етельред, король Англії, осквернив королівство, яке довгий час процвітало під великою славою наймогутніших королів, зробивши такий жахливий злочин, що в його власній державі навіть язичники вважали це огидним, жахливим діянням. Бо за один день він у раптовій люті і без пред'явлення їм звинувачень в злочині вбив датчан, які жили в мирі та гармонії у всьому королівстві і зовсім не боялися за своє життя".

[ + – ] Масове поховання жертв різанини в день Святого Брайса в 1002 році

І за свій вчинок Етельред поплатився. В Англію вторгся король Норвегії Свен Вилобородий. Він завоював Англію, а Етельреда змусив тікати до Нормандії.

50-річний вікінг, який загинув у Данії, помер від ран. Він був загартованим в боях воїном, про що свідчать численні відмітини на кістках, що залишилися від ран, які зажили. Обставини його смерті невідомі. Його останки були знайдені неподалік від міста Оттеруп в Данії у 2005 році.

Вчені з'ясували, що обидва датчанина були родичами. Однак ступінь їх спорідненості невідома: можливо, вони були зведеними братами, дідом і внуком, або ж дядьком і племінником.

Також в могилах не залишилося матеріалу, який би дозволив дати точнішу дату їх років життя. Вчені не знають, чи жили вікінги в один час, або ж їх поділяли роки.

Однак тепер вони будуть лежати разом, після того, як були розділені 1000 років тому.

[ + – ] Скелети вікінгів, що були у розлуці 1000 років

"Це велике відкриття, тому що тепер ви можете відстежувати переміщення у просторі і часі через одну сім'ю", — сказала музейний археолог Жанетт Варберг.

Документальний фільм про розлучених вікінгів і виставка відкриються в Датському національному музеї в Копенгагені у 2021 році і будуть проходити в різних формах до 2024 року.

Нагадаємо, вікінги почали плавати в Британії та Ірландії приблизно з 700 по 1100 рр. н.е. Вони грабували церкви і місцеве населення, спалювали посіви і цілі міста.

Жителі Британії називали загарбників "датчанами", однак прибували вони не тільки з Данії, але зі Швеції і Норвегії. Назва "вікінг", яка їх обʼєднує, походить з древньоскандинавскої мови і означає, за різними версіями "піратський набіг", або "людина з бухти".

Перший набіг вікінгів, описаний в англосаксонських хроніках, стався близько 787 року нашої ери, тоді вікінги розграбували місто Портленд в Дорсеті. Однак відомо і про напад на монастир Святого Кутберта на острові Ліндісфарн в королівстві Нортумбрія чотирма роками раніше. Вважається, що саме ці події поклали початок "епосі вікінгів".

Вікінги заснували кілька міст і колоній, включаючи Дублін в Ірландії і регіон Нормандія у Франції. Дублін залишався великим поселенням вікінгів більше трьох століть. У період з 879 по 920 вікінги заселили Ісландію, яка стала сходинкою до освоєння Гренландії.