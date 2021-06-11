В Австралии создадут лазеры для высокоскоростной передачи данных в космос

Компании Thales Australia и Goonhilly Earth Station работают над системами оптической связи для улучшения качества передачи данных.

Австралийский центр SmartSat профинансирует трехлетние исследования, направленные на использование лазерных лучей для высокоскоростной передачи данных в космос.

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Об этом сообщает datacenterdynamics.com

Thales Australia и Goonhilly Earth Station уже провели тестирование, которое продемонстрировало наличие оптических линий связи в свободном пространстве на протяженности 2,4 и 10 км. SmartSat берет на себя трехлетнее обязательство по разработке передовых технологий лазерной связи, которые могут поддерживать связь с высокой скоростью передачи данных через атмосферу Земли со спутниками и другими объектами в глубоком космосе.

Проект будет развиваться на основе исследования, в котором рассматривались горизонтальные линии связи на расстоянии до 10 км с направлением лазеров вверх для связи с целями на небольшой высоте, затем с легкими самолетами и, в конечном итоге, с объектами в стратосфере.

Работы возглавит доктор Саша Шедиви из Университета Западной Австралии и представитель Goonhilly Earth Station. Компания Thales Australia подписала Стратегическое заявление о намерениях совместно с компанией Thales и Австралийским космическим агентством в декабре 2019 года.

"Этот проект является важным шагом на пути к созданию оптической связи между спутником и землей с высокой скоростью передачи данных", — говорит Майкл Кларк, представитель Thales Australia.

"Будущие наземные терминалы Goonhilly в Великобритании и за рубежом будут обеспечивать когерентную оптическую связь в свободном пространстве, и это идеально согласуется со стратегическими целями Thales", — говорит доктор Боб Гоф, представитель Goonhilly Earth Station.

"Оптические каналы связи станут единственным жизнеспособным решением для удовлетворения потребностей в передаче данных будущих систем космической связи в быстрорастущей глобальной космической экономике с оборотом в 400 миллиардов долларов", — говорит профессор Энди Корониос, генеральный директор Центра совместных исследований SmartSat.

Напомним, что в Южной Корее испытали самый мощный в мире лазер. Ученые смогут подтвердить или опровергнуть множество теорий из области астрофизики, а также сделать прорыв в сфере онкологии.

Фокус уже писал о том, что неработающие спутники связи оставляют после себя химические вещества, которые могут повредить озоновый слой и повлиять на то, сколько света получает Земля.