В Австралії створять лазери для високошвидкісної передачі даних у космос

Компанії Thales Australia і Goonhilly Earth Station працюють над системами оптичного зв'язку для поліпшення якості передачі даних.

Австралійський центр SmartSat профінансує трирічні дослідження, спрямовані на використання лазерних променів для високошвидкісної передачі даних у космос.

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Про це повідомляє datacenterdynamics.com.

Thales Australia і Goonhilly Earth Station уже провели тестування, яке продемонструвало наявність оптичних ліній звʼязку у вільному просторі на протяжності 2,4 і 10 км. SmartSat бере на себе трирічне зобовʼязання щодо розробки передових технологій лазерного звʼязку, які можуть підтримувати звʼязок з високою швидкістю передачі даних через атмосферу Землі із супутниками та іншими обʼєктами в глибокому космосі.

Проект буде розвиватися на основі дослідження, у якому розглядалися горизонтальні лінії звʼязку на відстані до 10 км з напрямком лазерів вгору для звʼязку з цілями на невеликій висоті, потім з легкими літаками і в кінцевому підсумку з обʼєктами в стратосфері.

Роботи очолить доктор Саша Шедіві з Університету Західної Австралії і представник Goonhilly Earth Station. Компанія Thales Australia підписала Стратегічну заяву про наміри спільно з компанією Thales і Австралійським космічним агентством у грудні 2019 року.

"Цей проект є важливим кроком на шляху до створення оптичного звʼязку між супутником і землею з високою швидкістю передачі даних", — говорить Майкл Кларк, представник Thales Australia.

"Майбутні наземні термінали Goonhilly у Великобританії і за кордоном будуть забезпечувати когерентний оптичний звʼязок у вільному просторі, і це ідеально узгоджується зі стратегічними цілями Thales", — говорить доктор Боб Гоф, представник Goonhilly Earth Station.

"Оптичні канали звʼязку стануть єдиним життєздатним рішенням для задоволення потреб у передачі даних майбутніх систем космічного звʼязку в глобальній космічній економіці з оборотом у 400 мільярдів доларів", — говорить професор Енді Короніос, генеральний директор Центру спільних досліджень SmartSat.

Нагадаємо, що в Південній Кореї зазнали найпотужніший у світі лазер. Учені зможуть підтвердити або спростувати безліч теорій з галузі астрофізики, а також зробити прорив у сфері онкології.

Фокус уже писав про те, що супутники звʼязку, які не працюють, залишають після себе хімічні речовини, які можуть пошкодити озоновий шар і вплинути на те, скільки світла отримує Земля.