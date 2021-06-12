3,3 млрд световых лет в длину. Ученые обнаружили объект, который может изменить наше представление о космосе

Недавно обнаруженный полукруг галактик, простирающийся на 3,3 миллиарда световых лет, является одной из крупнейших из известных структур во Вселенной.

Эпическая структура, которую назвали Гигантской аркой, состоит из галактик, галактических скоплений и большого количества газа и пыли. Она расположена на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет от нас и занимает примерно 15-ю часть наблюдаемой Вселенной, сообщает Live Science

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"Открытие этого объекта было "счастливой случайностью"", говорит Алексия Лопес из Университета Центрального Ланкашира в Великобритании. Лопес составляла карты объектов на ночном небе, используя свет примерно 120 000 квазаров — далеких ярких ядер галактик, где сверхмассивные черные дыры забирают вещество и излучают энергию.

Когда этот свет проходит через материю между нами и квазарами, он поглощается различными элементами, оставляя контрольные следы, которые могут дать исследователям важную информацию. В частности, Лопес использовала следы, оставленные магнием, чтобы определить расстояние до промежуточных газа и пыли, а также положение вещества в ночном небе.

"Квазары действуют как прожекторы в темной комнате, освещая эту промежуточную материю", — говорит Лопес.

Во время составления карт, Лопес заметила проявляющуюся структуру. "Это был похоже на большую дугу", — говорит она

Роджер Клоус из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, предложил провести дальнейший анализ, чтобы убедиться, что это не случайное совпадение. После проведения двух различных тестов исследователи определили, что вероятность того, что Гигантская дуга не настоящая, составляет менее 0,0003%.

Но это открытие нарушает основополагающие теории устройства Вселенной. Астрономы давно придерживаются так называемого космологического принципа, который гласит, что в самых больших масштабах материя более или менее равномерно распределена в пространстве.

Гигантская дуга больше других огромных образований, таких как Великая стена Слоуна и Стена Южного полюса, каждая из которых также меньше других крупных космических объектов.

"За прошедшие годы был обнаружен ряд крупномасштабных структур", — говорит Клоус. "Они такие большие, что интересно, совместимы ли они с космологическим принципом".

Тот факт, что такие колоссальные структуры собрались вместе в определенных уголках космоса, указывает на то, что, возможно, материя распределена по Вселенной неравномерно, говорят ученые.

Напомним, что по мнению ученых сверхмассивные черные дыры влияют на эволюцию Вселенной