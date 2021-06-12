3,3 млрд світлових років в довжину. Вчені виявили об'єкт, який може змінити наше уявлення про космос

Нещодавно виявлене напівколо галактик, що тягнеться на 3,3 мільярда світлових років, є однією з найбільших відомих структур у Всесвіті.

Епічна структура, яку назвали Гігантською аркою, складається з галактик, галактичних скупчень і великої кількості газу і пилу. Вона розташована на відстані 9,2 мільярда світлових років від нас і займає приблизно 15-у частину видного нам Всесвіту, повідомляє Live Science

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"Відкриття цього об'єкта було "щасливою випадковістю "", говорить Алексія Лопес з Університету Центрального Ланкаширу в Великобританії. Лопес створювала карти об'єктів на нічному небі, використовуючи світло приблизно 120 000 квазарів — далеких яскравих ядер галактик, де надмасивні чорні діри забирають речовину і випромінюють енергію.

Коли це світло проходить через матерію між нами і квазарами, він поглинається різними елементами, залишаючи контрольні сліди, які можуть дати дослідникам важливу інформацію. Зокрема, Лопес використовувала сліди, залишені магнієм, щоб визначити відстань до проміжних газу і пилу, а також положення речовини в нічному небі.

"Квазари діють як прожектори в темній кімнаті, висвітлюючи цю проміжну матерію", — говорить Лопес.

Під час складання карт, Лопес помітила виявляється структуру. "Це був схоже на велику дугу", — говорить вона

Роджер Клоус з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, запропонував провести подальший аналіз, щоб переконатися, що це не випадковий збіг. Після проведення двох різних тестів дослідники визначили, що ймовірність того, що Гігантська дуга не справжня, становить менше 0,0003%.

Але це відкриття порушує основоположні теорії будови Всесвіту. Астрономи давно дотримуються так званого космологічного принципу, який свідчить, що в найбільших масштабах матерія більш-менш рівномірно розподілена в просторі.

Гігантська дуга більше інших величезних утворень, таких як Велика стіна Слоуна і Стіна Південного полюса, кожна з яких також менше інших великих космічних об'єктів.

"За минулі роки був виявлений ряд великомасштабних структур", — говорить Клоус. "Вони такі великі, що цікаво, чи сумісні вони з космологічним принципом".

Той факт, що такі колосальні структури зібралися разом в певних куточках космосу, вказує на те, що, можливо, матерія розподілена по Всесвіту нерівномірно, кажуть вчені.

Нагадаємо, що на думку вчених надмасивні чорні діри впливають на еволюцію Всесвіту