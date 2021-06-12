Сильнее чем мы думали. Сверхмассивные черные дыры влияют на эволюцию Вселенной, - ученые

Черные дыры такие большие и мощные, что излучаемая ими энергия, может определять ландшафт звездных колыбелей и "звездных кладбищ" в окружающих их соседних галактиках.

Даже с массой, равной миллиардам солнц, эти гигантские объекты по-прежнему представляют собой всего лишь "булавку в стоге сена" в огромном галактическом ядре, что делает недавнее открытие того, насколько далеко может простираться их сила, еще более удивительным, сообщает Science Alert

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Группа астрономов и астрофизиков со всего мира обнаружила признаки того, что сверхмассивные черные дыры в центре многих галактик не только влияют на распространение звезд в их собственном непосредственном окружении, но также влияют на звезды в соседних галактиках.

Ученые проанализировали архивные данные о почти 125 000 галактик-спутников, которые вращаются вокруг десятков тысяч более массивных галактик. Они определили связь между количеством новых звезд, рожденных во вращающихся по орбите более массивных галактик скоплениях, и их положением.

"Мы обнаружили, что галактики-спутники образуют больше или меньше звезд в зависимости от их ориентации относительно центральной галактики", — говорит астроном Анналиса Пиллепич из Института астрономии Макса Планка.

В последние годы становится все более очевидным, что черные дыры, в ядрах огромных галактик, способны разделить космический ландшафт на зоны избыточного или недостаточного количества звезд.

Пыль и газ, попадающие в гравитационные колодцы таких объектов, как сверхмассивные черные дыры, не только создают интенсивное излучение, но и превращаются в высокоскоростные пятна плазмы, которая генерирует магнитные поля, в свою очередь, разнося частицы с невероятной скоростью.

Эти потоки плазмы и света имеют два, казалось бы, противоречащих друг другу эффекта.

Они могут очистить целые области космоса от вещества, которое могло бы сжаться в новых звездах, в результате чего последние погаснут. Или эти потоки могут обеспечить толчок, необходимый для накопления вещества в облаке, достаточно плотном, чтобы увеличить рост звезды.

В то время как астрономы продолжают выяснять процессы, участвующие в определении судьбы отдельных галактик, Пиллепич и ее коллеги решили заглянуть дальше. Они полагались на продукт проекта Illustris-TNG, который моделирует различные физические процессы для имитации образования галактик.

Сравнение симуляции с реальными галактиками, вращающимися вместе под действием темной материи, подтвердило идею о том, что эффект затухания ядра галактики может распространяться далеко.

Галактики-спутники, расположенные вдоль малой оси центральной галактики, меньшего радиуса эллипса, казались более способными к звездообразованию, чем те, что находились в другом месте.

"Как и в случае с наблюдениями, симуляция Illustris-TNG показывает четкую модуляцию скорости звездообразования в галактиках-спутниках в зависимости от их положения относительно центральной галактики", — говорит Пиллепич.

Ученые утверждают, что этот галактический ветер должен "вырезать" пузыри с низкой плотностью в окружающем космосе. Эта гипотеза подтверждена симуляцией Illustris-TNG. Рассеянные пузыри потенциально могут защитить вращающиеся галактики от эффектов затухания, позволяя им наполняться маленькими звездами там, где другие гаснут.

"Фактически, мы не можем исключить и другой сценарий, при котором активность галактик-спутников в звездообразовании усиливается, а не подавляется", — говорят ученые

Точная настройка моделирования с лучшими данными и сбор большего количества наблюдений могут показать, какая из этих теорий лучше всего объясняет расцвет или гибель галактических скоплений, управляемых черными дырами, говрят ученіе.