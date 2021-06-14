Фанатов возмутил тот факт, что новая игра носит название Heart of Chernobyl, в котором перевели название города с русского языка

Украинская студия GSC Game World показала геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 и назначила дату релиза на 28 апреля 2022 года. Однако, казалось, радостное событие для фанатов серии, омрачил языковой скандал. Об этом пишет UNIAN.

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Новая игра носит название Heart of Chernobyl (Сердце Чернобыля). Пользователей соцсетей возмутил тот факт, что разработчики перевели название города с русского "Чернобыль", а не с украинского "Чорнобиль" и запустили хэштег #ChornobylNotChernobyl.

Кроме этого трейлер вышел на русском языке, из-за которого можно ошибочно посчитать, что игру разработали россияне, а не украинцы. Также на русском говорят и персонажи, что также не понравилось некоторым поклонникам.

Напомним, игра будет временным эксклюзивом Xbox и появится в Xbox Game Pass в день релиза. Также игра выйдет на ПК. Предзаказы открылись в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store 13 июня в 22.00 по Киеву.

[ + – ] S.T.A.L.K.E.R. 2 - системные требования

В ролике разработчики показали геймплей на нескольких локациях, включая "Дугу" и город Чернобыль-2. Также на видео можно увидеть устройство Скифа для восстановления выносливости и детектор артефактов под названием Gilka, похожий на счетчик Гейгера.

[ + – ] Скриншоты из нового S.T.A.L.K.E.R. 2

Первая игра знаменитой серии шутеров от GSC Game World вышла в 2007 году, а в следующие два года разработчики выпустили два дополнения к игре. О разработке второй части S.T.A.L.K.E.R. сообщалось еще в 2010-м, но работы над проектом несколько раз приостанавливалась.

Языковой скандал с игрой S.T.A.L.K.E.R. 2 стал не первым. Уже российских фанатов игры возмутила "пасхалка", замеченная в первом трейлере. Там, на колбе с эмбрионом в одном мрачном подземелье было изнутри выцарапано стихотворение Тараса Шевченко: строки из известной поэмы Тараса Шевченко "Катерина". Поклонники серии посчитали, что слово "москалик" звучит оскорбительно.