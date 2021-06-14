#ChornobylNotChernobyl: трейлер к новой игре S.T.A.L.K.E.R. 2 спровоцировал языковой скандал
Фанатов возмутил тот факт, что новая игра носит название Heart of Chernobyl, в котором перевели название города с русского языка
Украинская студия GSC Game World показала геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 и назначила дату релиза на 28 апреля 2022 года. Однако, казалось, радостное событие для фанатов серии, омрачил языковой скандал. Об этом пишет UNIAN.
Новая игра носит название Heart of Chernobyl (Сердце Чернобыля). Пользователей соцсетей возмутил тот факт, что разработчики перевели название города с русского "Чернобыль", а не с украинского "Чорнобиль" и запустили хэштег #ChornobylNotChernobyl.
Кроме этого трейлер вышел на русском языке, из-за которого можно ошибочно посчитать, что игру разработали россияне, а не украинцы. Также на русском говорят и персонажи, что также не понравилось некоторым поклонникам.
Напомним, игра будет временным эксклюзивом Xbox и появится в Xbox Game Pass в день релиза. Также игра выйдет на ПК. Предзаказы открылись в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store 13 июня в 22.00 по Киеву.
В ролике разработчики показали геймплей на нескольких локациях, включая "Дугу" и город Чернобыль-2. Также на видео можно увидеть устройство Скифа для восстановления выносливости и детектор артефактов под названием Gilka, похожий на счетчик Гейгера.
Первая игра знаменитой серии шутеров от GSC Game World вышла в 2007 году, а в следующие два года разработчики выпустили два дополнения к игре. О разработке второй части S.T.A.L.K.E.R. сообщалось еще в 2010-м, но работы над проектом несколько раз приостанавливалась.
Языковой скандал с игрой S.T.A.L.K.E.R. 2 стал не первым. Уже российских фанатов игры возмутила "пасхалка", замеченная в первом трейлере. Там, на колбе с эмбрионом в одном мрачном подземелье было изнутри выцарапано стихотворение Тараса Шевченко: строки из известной поэмы Тараса Шевченко "Катерина". Поклонники серии посчитали, что слово "москалик" звучит оскорбительно.