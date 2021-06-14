#ChornobylNotChernobyl: трейлер до нової гри STALKER 2 спровокував мовний скандал
Фанатів обурив той факт, що нова гра носить назву Heart of Chernobyl, в якій переклали назву міста з російської мови.
Українська студія GSC Game World показала геймплейний трейлер STALKER 2 і призначила дату релізу на 28 квітня 2022 року. Однак, здавалося, радісну подію для фанатів серії, затьмарив мовний скандал. Про це пише UNIAN.
Нова гра носить назву Heart of Chernobyl (Серце Чорнобиля). Користувачів соцмереж обурив той факт, що розробники переклали назву міста з російського "Чернобыль", а не з українського "Чорнобиль" і запустили хештег #ChornobylNotChernobyl.
Крім цього трейлер вийшов російською мовою, через який можна помилково вважати, що гру розробили росіяни, а не українці. Також російською говорять і персонажі, що також не сподобалося деяким шанувальникам.
Нагадаємо, гра буде тимчасовим ексклюзивом Xbox і зʼявиться в Xbox Game Pass у день релізу. Також гра вийде на ПК. Попередні замовлення відкрилися в Steam, Epic Games Store і Microsoft Store 13 червня о 22:00 за Києвом.
У ролику розробники показали геймплей на декількох локаціях, враховуючи "Дугу" і місто Чорнобиль-2. Також на відео можна побачити пристрій Скіфа для відновлення витривалості та детектор артефактів під назвою Gilka, схожий на лічильник Гейгера.
Перша гра знаменитої серії шутерів від GSC Game World вийшла в 2007 році, а в наступні два роки розробники випустили два доповнення до гри. Про розробку другої частини STALKER повідомлялося ще в 2010-му, але робота над проектом кілька разів припинялася.
Мовний скандал із грою STALKER 2 став не першим. Уже російських фанатів гри обурила "пасхалка", помічена в першому трейлері. Там, на колбі з ембріоном в одному похмурому підземеллі був ізсередини видряпаний вірш Тараса Шевченка: рядки з відомої поеми Тараса Шевченка "Катерина". Шанувальники серії вважають, що слово "Москалик" звучить образливо.