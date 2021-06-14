ChornobylNotChernobyl: трейлер до нової гри STALKER 2 спровокував мовний скандал

Фанатів обурив той факт, що нова гра носить назву Heart of Chernobyl, в якій переклали назву міста з російської мови.

Українська студія GSC Game World показала геймплейний трейлер STALKER 2 і призначила дату релізу на 28 квітня 2022 року. Однак, здавалося, радісну подію для фанатів серії, затьмарив мовний скандал. Про це пише UNIAN.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Нова гра носить назву Heart of Chernobyl (Серце Чорнобиля). Користувачів соцмереж обурив той факт, що розробники переклали назву міста з російського "Чернобыль", а не з українського "Чорнобиль" і запустили хештег #ChornobylNotChernobyl.

Крім цього трейлер вийшов російською мовою, через який можна помилково вважати, що гру розробили росіяни, а не українці. Також російською говорять і персонажі, що також не сподобалося деяким шанувальникам.

Нагадаємо, гра буде тимчасовим ексклюзивом Xbox і зʼявиться в Xbox Game Pass у день релізу. Також гра вийде на ПК. Попередні замовлення відкрилися в Steam, Epic Games Store і Microsoft Store 13 червня о 22:00 за Києвом.

[ + – ] STALKER 2 — системні вимоги

У ролику розробники показали геймплей на декількох локаціях, враховуючи "Дугу" і місто Чорнобиль-2. Також на відео можна побачити пристрій Скіфа для відновлення витривалості та детектор артефактів під назвою Gilka, схожий на лічильник Гейгера.

[ + – ] Скріншоти з нового STALKER 2

Перша гра знаменитої серії шутерів від GSC Game World вийшла в 2007 році, а в наступні два роки розробники випустили два доповнення до гри. Про розробку другої частини STALKER повідомлялося ще в 2010-му, але робота над проектом кілька разів припинялася.

Мовний скандал із грою STALKER 2 став не першим. Уже російських фанатів гри обурила "пасхалка", помічена в першому трейлері. Там, на колбі з ембріоном в одному похмурому підземеллі був ізсередини видряпаний вірш Тараса Шевченка: рядки з відомої поеми Тараса Шевченка "Катерина". Шанувальники серії вважають, що слово "Москалик" звучить образливо.