С заботой о природе: исследователям удалось превратить пластик в ванилин

Для этого они использовали кишечную палочку, которая была генетически модифицирована так, чтобы позволить ей превращать терефталевую кислоту в ванилин.

Новое исследование ученых, недавно опубликованное в журнале Green Chemistry, предлагает необычный метод использования бактерий для преобразования вторичного пластика в ванилин, соединение, которое придает ванили ее восхитительный вкус и запах, пишет IFLS.

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Это не только представляет собой устойчивый способ сократить количество пластиковых отходов, но также может стать отличной возможностью производить (и есть) больше мороженого — беспроигрышный вариант!

В новом исследовании, проведенном группой ученых из Эдинбургского университета, кишечная палочка была генетически модифицирована так, чтобы позволить ей превращать терефталевую кислоту — молекулу, полученную из полиэтилентерефталата (ПЭТ) в ванилин.

ПЭТ — это тип пластика, который обычно используется для изготовления одноразовых пластиковых бутылок и одноразовых контейнеров для еды. Получают его из невозобновляемых материалов. Современные методы переработки разбивают ПЭТ только на составные части, одной из которых является терефталевая кислота.

Затем они используются для производства либо большего количества ПЭТ, либо пластика вторичной переработки, что по-прежнему способствует загрязнению. Учитывая, что ежегодно производится около 50 миллионов тонн отходов ПЭТ, крайне важно найти более эффективный и устойчивый метод.

В результате чего команда применила кишечную палочку и смогла добиться 79-процентного превращения терефталевой кислоты в ванилин. Они также продемонстрировали процесс превращения старой пластиковой бутылки в ванилин, добавив кишечную палочку к разложившимся пластиковым отходам.

"Это первый пример использования биологической системы для переработки пластиковых отходов в ценный промышленный химикат, что имеет довольно интересные последствия для циклической экономики. Результаты нашего исследования демонстрируют настоящую силу синтетической биологии для решения реальных проблем", — отметила Джоанна Садлер, ведущий автор исследования.

Хотя исследователи утверждают, что полученный ванилин пригоден для употребления в пищу, это еще предстоит проверить и провести дальнейшие испытания.

Однако ванилин можно использовать не только для приготовления мороженого или молочных коктейлей. Он также используется в косметической промышленности и является важным химическим веществом, используемым в гербицидах и чистящих средствах.

Таким образом, несмотря на то, что ученые пока не делают мороженого из пластиковой бутылки, этот гениальный способ сократить количество отходов ПЭТ может принести огромную пользу окружающей среде и решить нашу текущую проблему с пластиком. А мороженое — это уже вишенка на торте.