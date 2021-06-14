З турботою про природу: дослідникам вдалося перетворити пластик на ванілін

Для цього вони використовували кишкову паличку, яка була генетично модифікована так, щоб дозволити їй перетворювати терефталеву кислоту на ванілін.

Нове дослідження вчених, недавно опубліковане в журналі Green Chemistry, пропонує незвичайний метод використання бактерій для перетворення вторинного пластику на ванілін, з'єднання, яке надає ванілі її чудовий смак і запах, пише IFLS.

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Це не тільки являє собою стійкий спосіб скоротити кількість пластикових відходів, але також може стати чудовою можливістю виробляти (і їсти) більше морозива — безпрограшний варіант!

У новому дослідженні, проведеному групою вчених з Единбурзького університету, кишкова паличка була генетично модифікована так, щоб дозволити їй перетворювати терефталеву кислоту — молекулу, отриману з поліетилентерефталату (ПЕТ) на ванілін.

ПЕТ — це тип пластику, який зазвичай використовується для виготовлення одноразових пластикових пляшок і одноразових контейнерів для їжі. Отримують його з невідновлюваних матеріалів. Сучасні методи переробки розбивають ПЕТ тільки на складові частини, однією з яких є терефталева кислота.

Потім вони використовуються для виробництва або більшої кількості ПЕТ, або пластика вторинної переробки, що як і раніше сприяє забрудненню. З огляду на те, що щорічно виробляється близько 50 мільйонів тонн відходів ПЕТ, вкрай важливо знайти ефективніший і стійкіший метод.

В результаті команда застосувала кишкову паличку і змогла домогтися 79-відсоткового перетворення терефталевої кислоти на ванілін. Вони також продемонстрували процес перетворення старої пластикової пляшки на ванілін, додавши кишкову паличку до розкладених пластикових відходів.

"Це перший приклад використання біологічної системи для переробки пластикових відходів на цінний промисловий хімікат, що має досить цікаві наслідки для циклічної економіки. Результати нашого дослідження показують справжню силу синтетичної біології для вирішення реальних проблем", — зазначила Джоанна Садлер, провідний автор дослідження.

Хоча дослідники стверджують, що отриманий ванілін придатний для вживання в їжу, це ще варто перевірити і провести подальші випробування.

Однак ванілін можна використовувати не тільки для приготування морозива або молочних коктейлів. Він також використовується в косметичній промисловості і є важливою хімічною речовиною, використовуваною в гербіцидах і мийних засобах.

Таким чином, незважаючи на те, що вчені поки не роблять морозива з пластикової пляшки, цей геніальний спосіб скоротити кількість відходів ПЕТ може принести величезну користь навколишньому середовищу і вирішити нашу поточну проблему з пластиком. А морозиво — це вже вишенька на торті.