И разверзлась земля. В Австралии на побережье появилась огромная таинственная дыра

Огромный провал в ширину около 12 метров и, вероятно, будет еще больше.

Несколько дней назад, в середине ночи земля возле южно-австралийского туристического городка Роуб внезапно провалилась, сообщает Live Science. Местные жители проснулись и обнаружили огромную воронку диаметром примерно 12 метров, которая появилась возле живописного Известнякового побережья, и теперь власти настоятельно рекомендуют жителям держаться подальше, опасаясь, что яма станет еще больше.

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"Когда это происходит, предупреждений нет", — говорит Джеймс Холимэн, исполнительный директор Окружного совета Роуба.

Известняковое побережье Австралии (Limestone Coast), которому 200 000 лет, сталкивается со значительной эрозией из-за постоянных волн соленой воды, бьющих по его краям, но здесь могут быть задействованы и другие силы, говорит Патрик Хесп, эксперт по прибрежным исследованиям из Университета Флиндерса в Аделаиде. По словам Хеспа, недавние проливные дожди и океанские волны, вероятно, способствовали появлению воронки.

Отверстие также расположено недалеко от естественного подводного гейзера, известного как дыхало. Дыхала образуются по мере того, как волны размывают пещеры в отвесных скалах, уходя глубже в них и, в конечном итоге, вода идет вертикально к поверхности. Иногда вода брызгает из верхней части этих отверстий, обычно во время больших приливов.

Холимэн говорит, что, хотя дыхало не "работало" уже несколько лет, постоянное воздействие волн в этом районе постепенно размывало скалы, делая подобные обрушения более вероятными. По словам Холимэна, исследование дыры показало, что это место все еще нестабильно и, вероятно, еще больше обрушится.