І розверзлася земля. В Австралії на узбережжі з'явилася величезна таємнича діра

Величезний провал шириною близько 12 метрів і, ймовірно, буде ще більшим.

Кілька днів тому, серед ночі земля біля південно-австралійського туристичного містечка Роуб раптово провалилася, повідомляє Live Science. Місцеві жителі прокинулися і виявили величезну заглибину діаметром приблизно 12 метрів, яка з'явилася біля мальовничого вапнякових узбережжя, і тепер влада наполегливо рекомендують жителям триматися подалі, побоюючись, що яма стане ще більшою.

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"Коли це відбувається, попереджень немає", — говорить Джеймс Холіман, виконавчий директор Окружної ради Роуб.

Вапнякове узбережжя Австралії (Limestone Coast), якому 200 000 років, стикається зі значною ерозією через постійні хвилі солоної води, що б'ють по його краях, але тут можуть бути залучені й інші сили, каже Патрік Хесп, експерт з прибережних досліджень з Університету Фліндерса в Аделаїді. За словами Хеспа, недавні проливні дощі та океанські хвилі, ймовірно, сприяли появі заглибини.

Отвір також розташований недалеко від природного підводного гейзера, відомого як дихало. Дихала утворюються в міру того, як хвилі розмивають печери в стрімких скелях, йдучи глибше в них і, у підсумку, вода йде вертикально до поверхні. Іноді вода бризкає з верхньої частини цих отворів, зазвичай під час великих припливів.

Холіман каже, що, хоча дихало не "працювало" вже кілька років, постійний вплив хвиль у цьому районі поступово розмивав скелі, роблячи подібні обвалення імовірнішими. За словами Холімана, дослідження діри показало, що це місце все ще нестабільне і, ймовірно, ще більше впаде.