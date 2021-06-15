У немецкого "Стоунхенджа" нашли древнее поселение и тела многочисленных жертв

Археологи выяснили, что в жертву тут приносили детей и женщин, разбивая им черепа и ломая ребра

У так называемого немецкого "Стоунхенджа", расположенного у деревни Пеммельте, в 170 километрах от Берлина, нашли следы большого древнего поселения. Об этом пишет Live Science.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Деревня относится к бронзовому веку, всего в ней насчитали 130 домов. Подавляющее большинство обнаруженных домов датируется 2200 годом до нашей эры, или унетической культурой, по словам команды, стоявшей за последними раскопками.

Ранее считалось, что место посещали только во время сезонных религиозных праздников, или жертвоприношений, но оказалось, что рядом проживала целая община.

А немецкий "Стоунхендж" представляет из себя семь колец палисадов, рвов и возвышенностей, на которых когда-то стояли деревянные столбы. Так что иногда немецкий археологический памятник называют "вудхенджем", или "Круговым святилищем Пеммельте".

[ + – ] Немецкий "Стоунхендж" Фото: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt

Это место было обнаружено только в 1991 году, когда с самолета производили фотосъемку местности. Ученые считают, что святилище использовали для астрономических наблюдений, а также использовали, как место для жертвоприношений.

У "Стоунхенджа" нашли множество расчлененных тел детей и женщин. Их убивали, ломая ребра и проламывая черепа, что указывает на ритуальный характер умерщвления.

[ + – ] Раскопки у немецкого "стоунхенджа" Фото: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt

Напомним, британский Стоунхендж, в честь которого и прозвали его немецкого "собрата", расположен на отдалении от поселений. Он также воздвигнут в бронзовом веке и его точное предназначение все еще остается загадкой. Наиболее распространенная версия гласит, что он являлся грандиозной обсерваторией, а в 1995 году астроном Дункан Стил предположил, что с его помощью в древности "отслеживали космические катастрофы".

Так это, или нет, неизвестно, но то, что Стоунхендж использовали, как место погребения – уже доказано. После проведения раскопок ученые пришли к выводу, что всего в Стоунхендже было захоронено около 240 человек, которые перед погребением были кремированы. При этом археологи считают, что вероятнее всего здесь хоронили представителей местной элиты или правящей династии.

[ + – ] Британский Стоунхендж

При помощи метода радиоуглеродного анализа ученые установили возраст найденных костей. Наибольшая часть останков относится к 2570—2340 годам до нашей эры, а первая часть праха, которая была обнаружена в самой старой части Стоунхенджа, датирована 3030-2880 годами до нашей эры.