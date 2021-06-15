Біля німецького "Стоунхенджа" знайшли стародавнє поселення і тіла численних жертв

Археологи з'ясували, що в жертву тут приносили дітей і жінок, розбиваючи їм черепи і ламаючи ребра.

Біля так званого німецького "Стоунхенджа", розташованого біля села Пеммельте, у 170 кілометрах від Берліна, знайшли сліди великого стародавнього поселення. Про це пише Live Science.

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Село належить до бронзового віку, всього в ньому нарахували 130 будинків. Переважна більшість знайдених будинків датується 2200 роком до нашої ери, або унітичною культурою, за словами команди, що стояла за останніми розкопками.

Раніше вважалося, що місце відвідували тільки під час сезонних релігійних свят, або жертвоприношень, але зʼясувалося, що поруч проживала ціла громада.

А німецький "Стоунхендж" являє собою сім кілець палісадів, ровів і височин, на яких колись стояли дерев'яні стовпи. Тож іноді німецьку археологічну пам'ятку називають "Вудхенджем", або "Круговим святилищем Пеммельте".

[ + – ] Німецький "Стоунхендж" Фото: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt

Це місце було знайдене тільки в 1991 році, коли з літака здійснювали фотозйомку місцевості. Учені вважають, що святилище використовували для астрономічних спостережень, а також використовували, як місце для жертвоприношень.

Біля "Стоунхенджа" знайшли безліч розчленованих тіл дітей і жінок. Їх убивали, ламаючи ребра і проламуючи черепи, що вказує на ритуальний характер умертвіння.

[ + – ] Розкопки біля німецького "Стоунхенджа" Фото: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt

Нагадаємо, британський Стоунхендж, на честь якого і прозвали його німецького "побратима", розташований на віддалі від поселень. Він також споруджений в бронзовому столітті та його точне призначення все ще залишається загадкою. Найбільш поширена версія свідчить, що він був грандіозною обсерваторією, а в 1995 році астроном Дункан Стіл припустив, що з його допомогою в давнину "відстежували космічні катастрофи".

Так це, чи ні, невідомо, але те, що Стоунхендж використовували, як місце поховання — вже доведено. Після проведення розкопок вчені дійшли висновку, що всього в Стоунхенджі були поховані приблизно 240 осіб, які перед похованням кремували. При цьому археологи вважають, що найімовірніше тут ховали представників місцевої еліти або урядущої династії.

[ + – ] Британський Стоунхендж

За допомогою методу радіовуглецевого аналізу вчені встановили вік знайдених кісток. Найбільша частина решток належить до 2570-2340 років до нашої ери, а перша частина праху, яка була знайдена в найстарішій частині Стоунхенджа, датована 3030-2880 роками до нашої ери.