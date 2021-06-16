На дне озера Гурон ученые нашли артефакты возрастом 9000 лет

Исследователи обнаружили старейшие образцы обсидиановых орудий в США.

Археологи нашли артефакты обсидиановых орудий возрастом 9000 лет в озере Гурон, находящемся более чем в 4000 километров от места их происхождения в Орегоне, сообщает Phys.org

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Осколки обсидиана из подводных археологических раскопок в озере Гурон представляют собой самые древние подтвержденные на востоке образцы обсидиана с западной части страны, когда-либо обнаруженные в континентальной части Соединенных Штатов.

"В данном случае эти крошечные обсидиановые артефакты раскрывают социальные связи в Северной Америке 9000 лет назад", — говорит Эшли Лемке, доцент кафедры социологии и антропологии Техасского Университета в Арлингтоне. "Эти артефакты происходят из геологического источника в Орегоне, находящемся на расстоянии 4000 километров, что говорит об одном из самых больших расстояний, зафиксированных для обсидиановых артефактов в мире".

Поскольку эти находки лежали под водой и не были никем потревожены, исследователи извлекали обсидиан, вид вулканического стекла, которое широко использовалось на протяжении большей части истории человечества в качестве ценного материала для изготовления острых инструментов.

"Это очень маленькие части, которые могут рассказать большие истории", — говорит Лемке. "Обсидиан из далекого запада Соединенных Штатов редко встречается на востоке".

Находка в озере Гурон является частью более широкого исследования, направленного на понимание социальной и экономической организации охотников на карибу в конце последнего ледникового периода. Уровень воды тогда был намного ниже и ученые обнаружили охотничьи хижины, которые теперь находятся на глубине 30 метров под водой.

"Эта конкретная находка действительно интересна, потому что она показывает, насколько важна подводная археология", — говорит Лемке. "Сохранность древних подводных объектов не сравнить с такими же на суше, и эти места дают нам прекрасную возможность узнать больше о людях прошлого".

Обсидиан — магматическая горная порода, разновидность вулканического стекла, образующегося в результате быстрого охлаждения лавы (расплавленных горных пород).