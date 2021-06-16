На дні озера Гурон вчені знайшли артефакти віком 9000 років

Дослідники виявили найстаріші зразки обсидіанових знарядь в США.

Археологи знайшли артефакти обсидіанових знарядь віком 9000 років в озері Гурон, що знаходиться більше ніж за 4000 кілометрів від місця їх походження в Орегоні, повідомляє Phys.org

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Уламки обсидіану з підводних археологічних розкопок в озері Гурон є найдавнішими підтвердженими на сході зразками обсидіану з західної частини країни, будь-коли виявленими в континентальній частині Сполучених Штатів.

"У цьому випадку ці крихітні обсидіанові артефакти розкривають соціальні зв'язки в Північній Америці 9000 років тому", — говорить Ешлі Лемке, доцент кафедри соціології та антропології Техаського Університету в Арлінгтоні. "Ці артефакти походять з геологічного джерела в Орегоні, що знаходиться на відстані 4000 кілометрів, що говорить про одну з найбільших відстаней, зафіксованих для обсидіанових артефактів у світі".

Оскільки ці знахідки лежали під водою і не були ніким потривожені, дослідники витягували обсидіан, вид вулканічного скла, яке широко використовувалося протягом більшої частини історії людства як цінний матеріал для виготовлення гострих інструментів.

"Це дуже маленькі частини, які можуть розповісти великі історії", — говорить Лемке. "Обсидіан з далекого заходу Сполучених Штатів рідко зустрічається на сході".

Знахідка в озері Гурон є частиною ширшого дослідження, спрямованого на розуміння соціальної та економічної організації мисливців на карібу в кінці останнього льодовикового періоду. Рівень води тоді був набагато нижчим і вчені виявили мисливські хатини, які тепер перебувають на глибині 30 метрів під водою.

"Ця конкретна знахідка дійсно цікава, тому що вона показує, наскільки важлива підводна археологія", — говорить Лемке. "Збереження стародавніх підводних об'єктів не порівняти з такими ж на суші, і ці місця дають нам прекрасну можливість дізнатися більше про людей минулого".

Обсидіан — магматична гірська порода, різновид вулканічного скла, що утворюється в результаті швидкого охолодження лави (розплавлених гірських порід).