Майнеры "отняли" у геймеров 700 тысяч видеокарт: отчет JPR

Добытчики криптовалюты за три месяца скупили 25% от всех графических процессоров, поставленных на рынок, потратив $500 млн.

Недавно аналитическая компания Jon Peddie Research (JPR) опубликовала отчет касательно влияния майнинга на продажи видеокарт. Документ охватывает период с января по март 2021 года включительно. Аналитики указывают, что AMD, Nvidia получили огромную прибыль от высокого спроса на графические процессоры.

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Об этом сообщает издание tomshardware.com.

По оценкам JPR, 25% видеокарт, поставленных в первом квартале 2021 года, были приобретены майнерами. Это примерно 700 000 игровых видеокарт высокого и среднего уровня, которые суммарно обошлись в 500 миллионов долларов США.

Аналитики заметили, что многие покупатели не спешили устанавливать видеокарты на свои ПК. Они отметила, что коэффициент прикрепления снизился до 25%, но затем, в конечном, итоге снова вырос до 50%. Чтобы определить это, эксперты из Jon Peddie Research использовали простую формулу, в которой использование видеокарт для майнинга эквивалентно разнице между нормальной скоростью присоединения и существующей скоростью присоединения.

Компания исходила из предположения, что у серьезных добытчиков криптовалюты есть специальные установки, для которых они покупают графические процессоры. С другой стороны, есть также "случайные" майнеры, которые вдруг решили инвестировать в систему "под ключ". Аналитики признают, что их прогнозная модель не очень точна, потому что некоторые юзеры используют специальных ботов для покупки видеокарт прежде, чем выставить их на eBay или другую торговую онлайн-площадку.

[ + – ] Влияние крипто-майнинга на продажи видеокарт

Но не только любители крипты виновны в резком росте цен на видеокарты. Пандемия также сыграла большую роль в этой ситуации, поскольку она вынудила многие производства временно прекратить работу и цепочки поставок. Известно, что компоненты видеокарт, такие как микросхемы памяти GDDR6, регуляторы напряжения, конденсаторы и другие детали, также подорожали с начала пандемии. По данным Jon Peddie Research, в начале года рост цен составил 70%.

Производители тоже начали подстраиваться под реалии сегодняшнего дня. Nvidia, к примеру, запустила линейку процессоров для майнинга криптовалюты (CMP), в частности — для Ethereum, и в то же время установила ограничители на большинстве своих видеокарт — GeForce RTX 30-й серии (Ampere). RTX 3060 , RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti, — чтобы при помощи карт невозможно было майнить. Такое решение было принято после того, как геймерское сообщество начало жаловаться на дефицит графических процессоров. Подробнее об этом мы писали в материале "Майнеры против геймеров: что ждет рынок игровых видеокарт, когда закончится криптовалютный бум".

Ранее мы сообщали о том, что антивирус Norton 360 предлагает пользователям майнить криптовалюту.